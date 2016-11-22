تغییر در مبانی انقلاب یک تهدید برای ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ریحانی ظهر سه‌شنبه در اجتماع دوهزارنفری دانشجویان بسیجی خراسان شمالی اظهار کرد: هر انقلابی برای دوام، نیازمند توجه به ساختار سازی و کادر سازی است.

ریحانی افزود: در مدل حکومت‌داری در ولایت‌فقیه، باید چارچوب جمهوریت و محتوای آن اسلام باشد که از همان آغازین روزهای نهضت نیز امام راحل بر ساختار سازی در این خصوص تأکید داشتند.

وی با تأکید بر کادر سازی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها بیان داشت: متولیان انقلاب باید به‌گونه‌ای کادر سازی کنند که بتواند روح انقلاب را در کالبد ساختار بدمد.

مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی کشور تأکید کرد: نباید اجازه دهیم بستر کادر سازی انقلاب اسلامی آلوده به عناصری شود که نگاه انقلابی ندارند.

ریحانی تشکیل بسیج دانشجویی را در جهت تربیت حافظان انقلاب برشمرد و اظهار کرد: فهم آرمان‌های انقلاب، تبیین آن برای جامعه و نیز ایجاد روحیه مطالبه گری از مسئولان و تبدیل این روحیه به گفتمان‌های عمومی و محوری از رسالت‌های مهم این تشکل است.

وی از اعضای تشکل بسیج دانشجویی به‌عنوان انقلابیون جوانی یادکرد که امروز باید تهدیدهای انقلاب اسلامی را به‌درستی شناسایی و در مقابل این تهدیدها برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه امروز تفکر انقلاب اسلامی در کشورهای زیادی همچون یمن، لبنان، سوریه و غیره اشاعه پیداکرده است و دنبال می‌شود، گفت: امروز ایران اسلامی محور توجه جهان و در اوج است که باید فرصت‌ها و تهدیدهای آن را به‌درستی تبیین کرد.

مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی کشور بابیان اینکه دشمن از براندازی یک‌باره انقلاب اسلامی ناامید شده است، تصریح کرد: بنابراین قلب مبانی انقلاب را نشانه رفته و در تلاش برای تغییر در مبانی انقلاب اسلامی است.

ریحانی افزود: امروز دشمن بافهم این موضوع که تفکر بسیجی که همان تفکر اسلام ناب است، در حال برنامه‌ریزی برای از بین بردن کارایی انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: قلب مبانی انقلاب اسلامی توسط نفوذ تفکر غیرانقلابی و جریان و کسانی که ادعای انقلابی گری دارند اما تفکراتشان انقلابی نیست، مورد تهدید قرار دارد.

وی بابیان اینکه نفوذ جریان غیرانقلابی، سبب تغییر در اندیشه‌ها می‌شود، گفت: وظیفه تشکل بسیج دانشجویی، مراقبت از این تفکر است تا تصدی قدرت بر دست جریان غیرانقلابی قرار نگیرد.

مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی کشور نقش دانشجویان بسیجی را به‌عنوان رصد کننده جریان انقلاب، مهم برشمرد و تصریح کرد: باید مراقبت کرد تا جریان غیرانقلابی مسیر انقلاب را به انحراف نکشاند، چراکه این مسیر، مسیر مشخص تمام مجاهدان تاریخ است.

ریحانی ترویج اصول انقلاب اسلامی و شناخت درست مبانی انقلاب را دو کار اساسی در تشکل بسیج دانشجویی معرفی کرد و گفت: راه درمان تهدیدهایی که متوجه قلب مبانی انقلاب اسلامی است، روشنگری و جهاد کبیر است.

وی همچنین از جوانان انقلابی خواست تا با مطالبه از مسئولان، اجرای دقیق و درست انقلاب اسلامی را در کشور شاهد باشیم و میزان تطبیق عملکرد خود با انقلاب اسلامی را مشخص کنیم.