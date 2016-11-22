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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

برجسته‌ترین استادکاران معماری سنتی دزفول تجلیل می شوند

برجسته‌ترین استادکاران معماری سنتی دزفول تجلیل می شوند

دزفول ـ در قالب پیش همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران» که در دزفول، شهر آجر برگزار می شود، از استادان برجسته در حوزه معماری سنتی این شهر تجلیل می‌شود.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، یکی از اهداف برگزاری همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران»، شناسایی و معرفی استادکارانی است که در حوزه معماری سنتی فعالیت می‌کنند.

در این همایش از زنده‌یاد «عبدالمجید عنایتی‌عروه»، «غلامرضا نویدنژاد»، «محمدحسین نعمانی‌فر» و «غلام موذن‌زاده» برای یک عمر فعالیت در یکی از مشاغل سخت و پرزحمت و توسعه و ترویج معماری سنتی تجلیل می‌شود. همچنین «حسین حاتمی نیا» برای فعالیت‌های ارزنده‌اش در زمینه معماری سنتی مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

پیش همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران؛ دزفول» روز چهارشنبه، سوم آذرماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۴ در سالن اجتماعات شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می‌شود.

همایش اصلی «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران» ۲۵ بهمن ماه سال جاری در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3831135

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