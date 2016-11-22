به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، یکی از اهداف برگزاری همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران»، شناسایی و معرفی استادکارانی است که در حوزه معماری سنتی فعالیت میکنند.
در این همایش از زندهیاد «عبدالمجید عنایتیعروه»، «غلامرضا نویدنژاد»، «محمدحسین نعمانیفر» و «غلام موذنزاده» برای یک عمر فعالیت در یکی از مشاغل سخت و پرزحمت و توسعه و ترویج معماری سنتی تجلیل میشود. همچنین «حسین حاتمی نیا» برای فعالیتهای ارزندهاش در زمینه معماری سنتی مورد تقدیر قرار میگیرد.
پیش همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران؛ دزفول» روز چهارشنبه، سوم آذرماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۴ در سالن اجتماعات شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار میشود.
همایش اصلی «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران» ۲۵ بهمن ماه سال جاری در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.
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