به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، یکی از اهداف برگزاری همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران»، شناسایی و معرفی استادکارانی است که در حوزه معماری سنتی فعالیت می‌کنند.

در این همایش از زنده‌یاد «عبدالمجید عنایتی‌عروه»، «غلامرضا نویدنژاد»، «محمدحسین نعمانی‌فر» و «غلام موذن‌زاده» برای یک عمر فعالیت در یکی از مشاغل سخت و پرزحمت و توسعه و ترویج معماری سنتی تجلیل می‌شود. همچنین «حسین حاتمی نیا» برای فعالیت‌های ارزنده‌اش در زمینه معماری سنتی مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

پیش همایش «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران؛ دزفول» روز چهارشنبه، سوم آذرماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۴ در سالن اجتماعات شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می‌شود.

همایش اصلی «آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران» ۲۵ بهمن ماه سال جاری در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.