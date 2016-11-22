۵۲ حریق در مشهد اتفاق افتاد

آتشپاد دوم حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، تعداد ۵۲ حریق و حادثه در مشهد و حومه رخ داده که در این میان محبوسی در آسانسور و منزل بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طی این مدت هزار و ۵۲۰ تماس مردمی با مرکز فرماندهی ۱۲۵ و ۸۹۲ تماس درون شبکه‌ای صورت گرفته، که از میان تعداد ۲۹ مورد حریق و سه مورد بازدید و اقدامات پیشگیرانه بوده است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با بیان اینکه در این مدت آتش‌نشانان و نجاتگران سازمان آتش‌نشانی مشهد در ۴۸ ایستگاه آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش کامل بودند، تصریح کرد: ماموران آتش‌نشانی علاوه بر مهار و خاموش کردن کامل این آتش‌سوزی‌ها که مهم‌ترین آن‌ها آتش گرفتن کارگاه نئوپان با مساحتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در منطقه چاهشک، کارگاه صندلی‌سازی با مساحت ۳۰۰ متر در شهرک صنعتی طرق و کارگاه تولیدی پوشاک در جاده کلات با مساحتی حدوداً ۲۵۰ مترمربع بود، ۲۰ عملیات امداد و نجات را در حوادثی چون رانندگی و گرفتار شدن افراد در داخل اماکن و آسانسور را انجام دادند.