حمل فیزیکی بیش از ۱۰ هزار دلار اسکناس توسط مسافران، قاچاق ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از ابلاغ دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر از سوی بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

اجتهادی گفت: براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از روز دوشنبه (۱ آذرماه سال ۹۵) مسافران ورودی و خروجی کشور و رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، مجاز به همراه داشتن میزان ۱۰ هزار دلار اسکناس یا معادل آن به سایر ارزها بصورت فیزیکی و بدون نیاز به اظهار به گمرک هستند و ورود ارز بیش از مقدار مقرر و بدون رعایت ضوابط اعلام شده، مشمول قاچاق ارز است.

وی افزود: ورود کالا یا سایر ارزها بیش از میزان تعیین شده منوط به مراجعه مسافر در مبادی ورودی به درگاه گمرک و اظهار ارز همراه خود هستند؛ بنابراین در غیر از مبادی مورد اشاره، ورود ارز صرفا تا سقف ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مجاز خواهد بود.

اجتهادی بیان داشت: خروج ارز فیزیکی مازاد بر مبلغ ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی بانک ملی ایران بوده و عدم رعایت مقررات مشمول عنوان قانون قاچاق ارز خواهد بود.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که این دستورالعمل مشمول پرونده هایی است که از تاریخ ابلاغ تشکیل شده باشد؛ خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا و ارز، با جدیت و برابر قانون به این پرونده ها رسیدگی می کند.