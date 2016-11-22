کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه پیشرفت و توسعه کشورها در سطح کلان و سازمان ها در سطح خرد، در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت و فناوری است و بر همین اساس شاهد هستیم که اغلب کشورها و سازمان های پیشرو بیش از پیش توجه خود را به امر تحقیق و پژوهش معطوف داشته و رسالت تبیین جایگاه واقعی نتایج و پیشنهادات کاربردی پژوهش ها در سیر توسعه سازمان های خود را عهده دار هستند.

از این رو دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، با هدف بررسی شیوه های نوآورانه و ایده های جدید در حیطه های مختلف علوم و تکنولوژی و زمینه های بین رشته ای و بررسی چالش های علمی و اجرایی در فرایند کاربرد آنها از تمام مناطق جغرافیایی، در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی که در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ مطابق با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ در کشور سنگاپور، با حمایت علمی و معنوی دو دانشگاه بین المللی Technology of University Kaunasو Zaim University Istanbul ، انجمن انرژی ایران، انجمن مهندسی گاز ایران، انجمن حقوق بین الملل ایران، انجمن علمی بازرگانی ایران، انجمن علمی تجارت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

این کنفرانس یک بستر بین المللی برای برقراری ارتباط و تبادل آراء میان دانشگاهیان پیشرو، پژوهشگران فعال و پیشگامان صنعت، در مورد پیشرفت تحقیقات اخیر را فراهم می سازد.