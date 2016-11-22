کشف ۱۱ فقره سرقت با دستگیری ۲ سارق در قزوین

سرهنگ محمدقاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دستگیری یک سارق توسط ماموران کلانتری ۱۲ بازار قزوین، سارق در بازجویی تخصصی ماموران به هفت فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۳ باهنر نیز یک سارق داخل خودرو را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: سارقان پس از دستگیری به سرقت های خود اعتراف و ضمن تشکیل پرونده هر دو سارق تحویل مراجع قضائی شدند.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.