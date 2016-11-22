اعلام آمادگی بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان برای همکاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی دوشنبه اول آذر با دعوت رسمی، میهمان مسئولین عالی رتبه بیمه اتکایی مونیخ ری (Munich Re) بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان بود. در این دیدار که با دعوت نیکلاس وان بوم هارد (Von Bomhard ) رئیس هیات مدیره انجام شد، ونینگ (Wenning ) جانشین آتی رئیس هیات‌مدیره و سایر مدیران ارشد مونیخ ری و شرکت Ergo نیز حضور داشتند و در خصوص راههای توسعه همکاری‌های بیمه‌ای دو کشور بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.

بنابر این گزارش، مسئولان شرکت مونیخ ری آمادگی و اشتیاق خود را برای ارائه پوشش‌های اتکایی مورد نیاز بازار ایران در بخش بیمه زندگی و غیرزندگی، سرمایه‌گذاری در بخش بیمه مستقیم و نیز آموزش و انتقال تکنولوژی به مدیران و کارشناسان صنعت بیمه ایران اعلام کردند.

در این دیدار، همتی گزارشی از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و بازار در حال گسترش صنعت بیمه ایران ارائه کرد و خواستار سرمایه‌گذاری و حضور بیمه‌گران اروپایی به ویژه مونیخ ری برای ارائه پوشش‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای در کشورمان شد.‌

حضور ونینگ، جانشین رئیس هیات مدیره که از چهار ماه دیگر ریاست شرکت مونیخ ری را برعهده می گیرد، در این جلسه و مذاکره‌ای که بیش از سه ساعت به طول انجامید از برنامه‌ریزی بلندمدت مونیخ ری برای فعالیت و حضور در صنعت بیمه ایران حکایت داشت.

لازم به ذکر است، شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری، ۳ آوریل ۱۸۸۰ تاسیس شد و بیمه اتکایی، بیمه پایه‌ای و بیمه بهداشت و درمان سه رکن در الگوی کسب و کار یکپارچه گروه مونیخ ری را تشکیل می‌دهند. کل درآمد مونیخ ری در سال ۲۰۱۵معادل ۵۰میلیارد یورو بود که از آن ۲۹میلیارد یورو حق بیمه اتکایی، ۱۶میلیارد یورو درآمد بیمه مستقیم از طرف شرکت ارگو و۵ میلیارد یورو نیز حق بیمه در رشته درمان بوده است.

همچنین سود شرکت در سال پیش ۳.۵میلیارد یورو و دارایی شرکت مونیخ ری ۲۷۶میلیارد دلار است.