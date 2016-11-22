طی مراسمی از پنج عنوان کتاب در سنندج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی امروز سه شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار و جمع دیگری از مسئولان، فعالان حوزه نشر وعلاقمندان به کتاب و کتابخوانی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد.

در این مراسم از پنج عنوان کتاب شامل ماسیخوره داویاز به نویسندگی شیلان گیلانی، کورد له سه فرنامه کاندا به نویسندگی فرامرز آقا بیگی، تئوری کلاسیکه کانی کومه لناسی ترجمه خالد شیخی، رافه ی پنده شته کانی شاخ به نویسندگی اسماعیل اعظمی و گلزار عارفان نوشته حسین مدرس گرجی رونمایی شد.

رییس اتحادیه چاپ و نشر سنندج هم در این مراسم گفت: تعدادی از انتشارات سنندج به دلیل معضلات وچالش های موجود در این حوزه غیرفعال شدند و برای شروع مجدد نیاز به حمایت های دولت دارند.

فرید عزت پور بیان کرد: سرانه مطالعه کتاب در کشورما بسیار پایین است و می طلبد علت آن شناسایی و در راستای رفع آن چاره جویی شود.

وی اظهارداشت: بیش از ۹۱ درصد مردم ژاپن کتاب می خوانند و در طول سال به طور متوسط هر ژاپنی ۴۷ کتاب می خواند و این در حالی است که سرانه مطالعه در کشورما در روز حدود ۷۵ دقیقه تخمین زده شده است.

وی بیان کرد: متاسفانه مشکلات حوزه نشر به اندازه ای زیاد است که انتشار از ۱۰ هزار جلد کتاب به ۵۰۰ و حتی ۳۰۰ جلد رسیده است.

رییس اتحادیه چاپ و نشر سنندج ادامه داد: فعالیت و کار انتشاراتی که علی رغم مشکلات موجود هنوز هم استقامت کردند و به چاپ کتاب مشغول اند، قابل تقدیر است.

در پایان این مراسم از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی با اهدای لوح های سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.