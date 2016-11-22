دو پای یک جوان ساروی براثر انفجار کپسول هوابرش قطع شد

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع هر دوپای جوان ۲۸ ساله در انفجار کپسول هوا برش اظهار داشت: این حادثه در جاده دریا ساری در یک کارگاه صافکاری خودرو اتفاق افتاد و همکاران پایگاه اورژانس وفاییان در مسیر برگشت از یک ماموریت دیگر بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی اظهار داشت: در این حادثه جوان ۲۸ ساله متاسفانه هردو پای خود را ازناحیه مچ ازدست داد و با اقدام سریع و به موقع همکاران این مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر کنترل خونریزی ، وصل سرم و پانسمانهای لازم و اکسیژن تراپی ،به بیمارستان امام خمینی ساری منتقل شد.