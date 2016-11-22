به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نونا مهران نیا مجری طرح با اشاره به مشکلات دستگاه‌هایی چون اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی، گفت: دستگاه اکوکاردیو گرافی یک سیستم اسکن اولتراسوند و پردازش تصویر است که به منظور تصویر برداری از ساختارهای قلب به کار می‌رود.

وی یکی از مشکلات این دستگاه را عدم پیوسته بودن تصاویر آن دانست و ادامه داد: از آنجایی که دستگاه‌های اولتراسوند دارای سرعت موج ثابت هستند امکان تصویر برداری با نرخ تصویربرداری بالاتر در آن وجود ندارد و در نتیجه در جاهایی مانند حرکات سریع دریچه قلب که سرعت بالا است و پیوستگی لازم برای تشخیص بهتر بیماری وجود ندارد، راهکاری برای این مشکل ارائه کردیم.

مهران‌نیا گفت: این تحقیق با عنوان «استفاده از کاهش بعد جهت افزایش تعداد فریم با هدف بهبود کیفیت تصاویر اکوکاردیوگرافی» در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شد.

وی خاطر نشان کرد: برای تصویربرداری از برخی اندام ها مانند دریچه قلب که با حرکات سریع همراه است، زنده بودن تصاویر بسیار مهم است. این کار تنها از طریق پردازش تصاویر میسر خواهد بود و از این رو در این مطالعات از نرم افزارهای خاصی در این زمینه استفاده شد.

مجری طرح یادآور شد: برای این منظور با استفاده از ابزارهای کاهش بعد (منیفلد)، تعداد فریم‌های مورد نیاز مشخص شدند و سپس با استفاده از روش‌های پردازش تصویری مانند registration این فریم‌ها تولید و بین فریم‌های قبلی قرار گرفتند.

وی با اشاره به دستاوردهای این روش، اظهار کرد: در انتها دو ویدئو که در یکی دارای تصاویر طبیعی و دیگری حاوی افزایش فریم بوده مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد با استفاده از این روش می‌توانیم تصاویری با کیفیت بهتر و پیوسته‌تر از دریچه قلب را ارائه دهیم.