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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

رئیس پلیس راه استان قزوین:

واژگونی خودرو در قزوین یک کشته بر جای گذاشت

واژگونی خودرو در قزوین یک کشته بر جای گذاشت

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه سواری پراید و کشته شدن یک نفر در این سانحه در شهرستان تاکستان خبر داد.

سرهنگ نصرا... بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور تاکستان به ضیاءآباد ماموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل و بررسی صحنه مشخص شد یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو واژگون شده است.

این مسئول انتظامی بیان کرد: بر اثر این سانحه، راننده ۲۳ پراید به علت آسیب دیدگی و شدت جراحات وارده در دم  فوت کرد.

رئیس پلیس راه قزوین به منظور پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث ناگوار جاده ای به رانندگان خودروها توصیه کرد که با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به حقوق خود و دیگران احترام بگذارند و از مواردی که موجب غفلت و حواس پرتی آنان در رانندگی می شود پرهیز کنند.

کد مطلب 3831167

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