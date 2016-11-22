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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

بشار اسد:

سیاست های روسیه بیانگر موقعیت مسکو به عنوان یک ابرقدرت است

سیاست های روسیه بیانگر موقعیت مسکو به عنوان یک ابرقدرت است

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با یک هیئت روسی اعلام کرد که سیاست های مسکو بیانگر موقعیت روسیه به عنوان یک ابرقدرت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک هیئت روسی به ریاست «دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه با «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این هیئت شامل معاونان وزیران خارجه، دفاع، انرژی، کشاورزی و توسعه اقتصادی روسیه بود.

بشار اسد در این دیدار اعلام کرد که سیاست ها و مواضع روسیه چه در سطح بین المللی یا در رابطه با جنگ تروریستی که سوریه با آن مواجه است همگی بیانگر موقعیت مسکو به عنوان یک ابرقدرت است.

رئیس جمهور سوریه در ادامه بر اهمیت حمایت روسیه از سوریه به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد چرا که این امر در کاهش رنج و مشکلات شهروندان سوری، مشکلاتی که ناشی از جنگ و تحریم های اقتصادی است تاثیرگذار بوده است.

روگوزین نیز اظهار داشت که هدف مسکو از حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی روسیه از دولت و ملت سوریه، تقویت ایستادگی در برابر تروریسمی است که جنایات هولناکی علت ملت سوریه مرتکب می شود، تروریسمی که خطر آن از سوریه به سایر کشورهای جهان نیز رسیده است.

کد مطلب 3831168

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
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      این رو نگی چی بگی . نتوانستی امنیت کشورت رو برقرار کنی تروریست ها اومدن تو کشورت حالا واسه نابود کردنش روی سر مردم خودت بمب میریزی تاریخ از تو بعنوان جنایت کار یاد خواهد کرد حالا دلت رو خوش کن که کی ابرقدرته کشورت نابود شد و هیچ وقت درست نخواهد شد .

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