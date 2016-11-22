وقت کارهای رفاقتی گذشته است/ راه معرفی فرهنگ و هنر سرزمین ها

به گزارش خبرنگار مهر، احسان رسول اف مدیر گالری «محسن» و برگزارکننده اولین نشست اقامتگاه های هنری در خاورمیانه سه شنبه دوم آذر ماه در نشست رسانه ای که به همین مناسبت برگزار شد، توضیح داد: کشور ما از دیر باز محل تردد اقوام و فعالیت های مختلف فرهنگی بوده است اما نکته حائز اهمیت در این جاست که این کشور می تواند به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه در مراودات بین المللی تبدیل شود. از این جهت ما بر آن شدیم تا از طریق برخی از مکاتبات و مراوداتی که با کشورهای مختلف داشتیم فضایی را به وجود آوریم که حضور نسل جوان وقت بیشتری گرفته و فعالیت های فرهنگی، هنری هنرمندان ایرانی به مخاطبان بین الملل ارائه شود.

اقامتگاه های هنری را جدی بگیریم

وی ادامه داد: اولین نشست منطقه ای اقامتگاه های هنری «رِس‌آرتیس» اول تا پنجم آذر امسال با تمرکز ویژه روی اقامتگاه های هنری خاورمیانه و آسیا در گالری «محسن» تهران برگزار می شود. این نشست فرصتی برای هنرمندان، کیور ریتورها و گردانندگان اقامتگاه های هنری سراسر دنیاست که برای تبادل نظر درباره نقش اقامتگاه های هنری در هنر معاصر تلاش هایی را انجام می دهد. این موضوع می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین مباحثی که طی سال های اخیر در فرهنگ و هنر دنیا مدنظر قرار گرفته در کشور ما نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که طی چند سال گذشته موضوع اقامتگاه های هنری، موضوع بسیار جدی و مهمی است که می تواند به عنوان بهترین راه برای معرفی فرهنگ و هنر سرزمین ها فارغ از قومیت ها و مذهب‌ها تاکید زیادی داشته باشد.

مدیر برگزاری اولین نشست اقامتگاه‌های هنری در خاورمیانه افزود: موضوع اقامتگاه های هنری بیش از ۷۰ سال قدمت دارد و طی دوره های گذشته تبدیل به محلی شده که می تواند فراهم کننده گفتگو و تعامل میان هنرمندان کشورها با یکدیگر باشد. این موضوع از ۵۰ چندین سال گذشته به صورتی جدی تر مطرح شده اما در ایران جزو آخرین موضوعاتی است که خیلی قدمت ندارد و با اینکه در حوزه «بوم گردی» فعالیت هایی با این محوریت انجام گرفته اما نمی توان ادعا کرد که موضوع اقامتگاه های هنری موضوع جدی در این عرصه بوده است. به هر ترتیب پس از تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا فضای اقتصادی و فرهنگی نیز دچار تحولات زیادی شد و ما دیدیم در عرض یک یا دو ماه فاصله دلار و تومان چندین برابر شد. به همین جهت ما تصمیم گرفتیم تا با در نظر گرفتن چنین رویکردی فضایی را ایجاد کنیم که هم بتوانیم میزبان هنرمندان، فعالان فرهنگی و هنری کشور های مختلف بوده و هم کاری کنیم که آنها از هنرمندان ایرانی میزبانی کنند. ما می توانیم ادعا کنیم این روش قطعا یک روش کاملا معاصر است و می تواند آنچه در درون فرهنگ ناب ایرانی اتفاق می افتد را به گوش جهانیان برساند.

خارجی ها پیغام بر تلاش هنرمندان جوان ایرانی به دنیا در روزگار تحریم

رسول اف تصریح کرد: متاسفانه طی سال های اخیر تصویر مردم فرهنگ های مختلف از ایران تصویر نادرستی است، در حالی که ما خوب می دانیم در کشور عزیز ما ایران چه شرایط مناسب و موثری در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد و هنرمندان با تمامی مشکلاتی که پیش رو دارند مشغول خلق آثار هنری هستند. ما با برگزاری این نشست در تلاشیم تا فرصت جدیدی را به دست اندرکاران اقامتگاه های هنری سایر کشورها ارائه دهیم که پیغام بر تصویر واقعی ایران و آنچه شایسته جوان های ایرانی است به دنیان نشان دهد. شرکت کنندگان در این گردهمایی علاوه بر فرصت هایی که برای گفتگوهای تخصصی در این زمینه پیدا می کنند فرهنگ پربار گذشته و حال ایران را از نزدیک لمس کرده و با هنر معاصر ایران آشنا می شوند. ما معتقدیم این نشست موقعیتی جدید برای حمایت از درک فرهنگی و تلاش متقابل هر چه بیشتر میان هنرمندان و گرداندگان اقامتگاه های هنری سراسر جهان برای اولین بار در خاورمیانه خواهد بود و خوشحالی ما بیشتر می شود وقتی اعلام کنیم ایران میزبان این نشست در خاورمیانه است.

مدیر گالری محسن ضمن معرفی کشورهای شرکت کننده در این نشست تخصصی که به مدت ۵ روز در گالری محسن تهران برگزار می شود، تاکید کرد: بیشترین تعامل ما در حوزه تعاملات دولتی با مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به طور حتم بعد از برگزاری این برنامه ها نتایج آن به دوستان در وزارت ارشاد ارائه خواهد شد. در این راه تنها خواسته ای که می تواند در حوزه دولتی مورد توجه قرار گیرد رفع مسائل حقوقی و همکاری با این پروژه است که تا به امروز قول های مساعدی را در این زمینه دریافت کردیم.

رسول اف ادامه داد: طی روزهای اقامت مهمانان شرکت کننده در سمینار ما سعی می کنیم آنچه در تهران می تواند به عنوان هنر معاصر ایران به هنرمندان معرفی شود به نمایش گذاشته و توانمندی هنرمندان ایرانی را معرفی کنیم، این در حالی است که طی مدت برگزاری سمینار کارگاه های آموزشی نیز در حوزه های مختلف هنری به ویژه هنرهای تجسمی برگزار می شود که تردید ندارم می تواند نقش بسیار اساسی را در تبادلات فرهنگی ایران و سایر کشورها ایفا کند.

وقت کارهای رفاقتی گذشته است

این تهیه کننده و سرمایه گذار فرهنگی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: متاسفانه آنچه تاکنون در این حوزه و ماجرای اقامتگاه های هنری مدنظر قرار گرفته فعالیت های خودجوش و رفاقتی بوده که جنبه رسمی و استانداردی نداشته اما ما دوست داریم با برگزاری این سمینار فضایی را ایجاد کنیم که موضوع اقامتگاه های هنری تبدیل به یک نهادی شود که از شکل دوستانه آن خارج شده و وارد فضای جدیدی می شود، گرچه به صورت جدی معتقدیم اگر حوزه هایی چون میراث فرهنگی و گردشگری وارد این مقوله شوند ما با مشکلات زیادی رو به رو خواهیم شد چرا که این فضا مختص به حوزه هنر است و قرار نیست تبدیل به یک امر درآمدزای اقامتی و گردشگری شود. اتفاقا به همین منظور است که ما فضای موجود را در حوزه هنرهای تجسمی تعریف کردیم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: ما می خواهیم به سهم خود تصویر ایران را عوض کنیم و نشان دهیم که ابزار فرهنگی و هنری سرزمین ایران با مشارکت هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر می تواند بدون هیچ هزینه ای تصویر ارزشمند ایران را به جهانیان نمایش دهد، ما معتقدیم هنر ایران صرفا ریشه در تاریخ و تصویرهای تاریخی ندارد، ما معتقدیم هنر ایران جزو زنده ترین هنرهاست که به دور از هر گونه رویکرد سیاسی می تواند معرف چهره ای ارزشمند و ناب از سرزمینی باشد که فرهنگ و ارزش های انسانی در آن حرف اول را می زند.