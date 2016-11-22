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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

با تجلیل از جهادگران برتر علمی؛

جشنواره جهادگران علم و فناوری در اردبیل برگزار شد

جشنواره جهادگران علم و فناوری در اردبیل برگزار شد

اردبیل – جشنواره جهادگران علم و فناوری با تجلیل از جهادگران برتر علمی در محل سالن ولایت سپاه اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه در این مراسم مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی استان اردبیل به فعالیت این مجموعه از سال ۸۷ اشاره و تأکید کرد: ۱۰ قشر بسیجی که به نوعی با تولیدات علمی و پژوهشی سر و کار دارند در این مجموعه فعالیت هستند.

فاضل احدی با تأکید به اینکه مراکز متعددی برای حمایت از تولیدات علمی بسیجیان فعال شده است، افزود: از جمله مرکز حمایت از مخترعان و مبتکران در مرحله تبدیل ایده به محصول اولیه دایر است و تسهیلاتی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال در اختیار مخترعان قرار می‌دهد.

وی به فعالیت مرکز رشد و نوآوری اشاره کرد و گفت: در این مرکز تقویت محصول اولیه و تبدیل آن به یک محصول هدایت می‌شود و باز تسهیلاتی در اختیار نخبگان قرار داده می‌شود.

به گفته مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی استان مرکز رشد مکانیک در اردبیل و یک مرکز در مشگین شهر دایر است و قرار است مرکزی نیز در پارس‌آباد دایر کنیم.

احدی به فعالیت خانه نخبگان نیز اشاره کرد و افزود: در واقع خانه نخبگان به عنوان اتاق فکر زمینه فعالیت علمی برای نخبگان را فراهم می‌سازد.

وی همچنین به فعالیت مرکز حمایت و هدایت از تحقیقات تجربی اشاره کرد و گفت: از جمله فعالیت‌های این مرکز شناسایی ۴۳۰ گونه گیاه دارویی به تفکیک شهرستان‌های استان و گردآوری آن در قالب یک کتاب است.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان با اشاره به فعالیت پایگاه‌های علمی در خلخال، اردبیل و مشگین شهر اضافه کرد: در نظر داریم پایگاه‌های علمی در گرمی و پارس‌آباد نیز راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به فعالیت مرکز سنجش افکار افزود: در این مرکز شبکه پرسشگران بسیجی گردآوری شده و به صورت پرسشنامه‌ای در خصوص موضوعات مختلف افکار سنجی انجام می‌شود.

به گفته احدی جشنواره جهاد گران علم و فناوری با هدف آسیب‌شناسی اقتصاد دانش‌بنیان و دلایل کاهش رشد علمی کشور و همچنین واکاوی فعالیت جهادگر علمی و الگوسازی آن برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: از جمله اهداف این جشنواره معرفی اردبیل شهر خلاق است و این به این معنی است که زمینه‌های خلاقیت و نوآوری شهرهای مختلف استان شناسایی شده و پرورش یابد.

کد مطلب 3831170
محمد میرزایی ناطق

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