جشنواره جهادگران علم و فناوری در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه در این مراسم مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی استان اردبیل به فعالیت این مجموعه از سال ۸۷ اشاره و تأکید کرد: ۱۰ قشر بسیجی که به نوعی با تولیدات علمی و پژوهشی سر و کار دارند در این مجموعه فعالیت هستند.

فاضل احدی با تأکید به اینکه مراکز متعددی برای حمایت از تولیدات علمی بسیجیان فعال شده است، افزود: از جمله مرکز حمایت از مخترعان و مبتکران در مرحله تبدیل ایده به محصول اولیه دایر است و تسهیلاتی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال در اختیار مخترعان قرار می‌دهد.

وی به فعالیت مرکز رشد و نوآوری اشاره کرد و گفت: در این مرکز تقویت محصول اولیه و تبدیل آن به یک محصول هدایت می‌شود و باز تسهیلاتی در اختیار نخبگان قرار داده می‌شود.

به گفته مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی استان مرکز رشد مکانیک در اردبیل و یک مرکز در مشگین شهر دایر است و قرار است مرکزی نیز در پارس‌آباد دایر کنیم.

احدی به فعالیت خانه نخبگان نیز اشاره کرد و افزود: در واقع خانه نخبگان به عنوان اتاق فکر زمینه فعالیت علمی برای نخبگان را فراهم می‌سازد.

وی همچنین به فعالیت مرکز حمایت و هدایت از تحقیقات تجربی اشاره کرد و گفت: از جمله فعالیت‌های این مرکز شناسایی ۴۳۰ گونه گیاه دارویی به تفکیک شهرستان‌های استان و گردآوری آن در قالب یک کتاب است.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان با اشاره به فعالیت پایگاه‌های علمی در خلخال، اردبیل و مشگین شهر اضافه کرد: در نظر داریم پایگاه‌های علمی در گرمی و پارس‌آباد نیز راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به فعالیت مرکز سنجش افکار افزود: در این مرکز شبکه پرسشگران بسیجی گردآوری شده و به صورت پرسشنامه‌ای در خصوص موضوعات مختلف افکار سنجی انجام می‌شود.

به گفته احدی جشنواره جهاد گران علم و فناوری با هدف آسیب‌شناسی اقتصاد دانش‌بنیان و دلایل کاهش رشد علمی کشور و همچنین واکاوی فعالیت جهادگر علمی و الگوسازی آن برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: از جمله اهداف این جشنواره معرفی اردبیل شهر خلاق است و این به این معنی است که زمینه‌های خلاقیت و نوآوری شهرهای مختلف استان شناسایی شده و پرورش یابد.