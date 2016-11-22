آغاز مهلت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.

وی افزود: دانشجویان متقاضی می‌توانند با توجه به آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی نسبت به ثبت درخواست صرفا «انتقال» در سامانه آموزشی دانشگاه (سجاد) به نشانی https://edu.uast.ac.ir اقدام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: تاریخ مذکور قابل تمدید نیست و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.