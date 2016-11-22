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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

معاون دانشگاه خبر داد:

آغاز مهلت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

آغاز مهلت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال نیسمال دوم سال تحصیلی جاری از اول آذرماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.

وی افزود: دانشجویان متقاضی می‌توانند با توجه به آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی نسبت به ثبت درخواست صرفا «انتقال» در سامانه آموزشی دانشگاه (سجاد) به نشانی https://edu.uast.ac.ir اقدام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: تاریخ مذکور قابل تمدید نیست و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.

کد مطلب 3831173

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