۶۰ هزار دانشجوی مازندرانی عضو تشکل های بسیجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نوری، صبح امروز سهشنبه به مناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران، ضمن تسلیت اربعین حسینی و با اشاره به حرکت عظیم شیعیان در روز اربعین حسینی و گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج یادگار حضرت امام راحل است و روز دوم آذر هم بهفرمان ایشان، بسیج دانشجویی تشکیلشده است.
وی افزود: آنچه به آن توجه شده دقت نظر امام راحل در تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه است که کمتر از چند ماه بعد از جنگ تحمیلی و تهدید نظامی که از سر ملت رفع شد، آن حضرت فرمان تاریخی تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه را ابلاغ کردند.
مسئول بسیج دانشجویی مازندران، گفت: بنابر تأکیدات امام راحل که دانشگاه و حوزه را بهعنوان دو مرکز مهم و اثرگذار مدافع انقلاب و نظام میدانستند و پاسدار دو اصل نه شرقی و نه غربی. لذا تشکیل بسیج دانشجویی ابلاغ شد.
مسئول بسیج دانشجویی استان مازندران، بابیان اینکه مقام معظم رهبری در خصوص بسیج دانشجویی جملات زیبا و ارزندهای دارند افزود: به خاطر اهمیت موضوع معظم له در طول سال چندین نشست با دانشجویان و جوانان دارند و همواره بر حضور دانشجو درصحنه و میدان تأکیددارند.
نوری، افزود: حضرت آقا در ادامه بر بیان چالشها توسط دانشجویان در موضوعات اساسی همچون دانایی، علمی، چالشهای تولید فکر، سازندگی و خدمت به مردم، چالش دفاع سیاسی و تهاجم سیاسی و دفاع نظامی تأکیددارند و کلیه برنامهها و راهبردهای بسیج دانشجویی بر اساس این اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری است.
مسئول بسیج دانشجویی استان مازندران بابیان اینکه بیش از ۶۰ هزار دانشجوی استان عضو تشکل بسیج دانشجویی در ۱۸۲ مراکز بسیج دانشجویی دانشکدهها و دانشگاههای استان هستند، افزود: بسیج دانشجویی در تمامی دانشگاههای دولتی، پیام نور، علمی کاربردی و فرهنگیان علوم پزشکی و غیرانتفاعیهای استان تشکیلشده است و هیچ ممنوعیتی برای حضور بسیج دانشجویی در دانشگاهها وجود ندارد.
نوری در ادامه اولویتهای کاری بسیج دانشجویی را برشمرد و گفت: جذب و ساماندهی در رأس کارهای ما قرار دارد البته توانمندسازی اعضا با محور قرار دادن تربیت کادر انقلاب اسلامی، نقشآفرینی دانشجویان در حوزههای علمی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر اولویتهای کاری بسیج دانشجویی است.
وی، بسیج دانشجویی را یک تشکل فراجناحی دانست و گفت: این تشکل منصوب به جناح و گروه خاصی نیست و زیر نظر ولایت و فرمانده کل قوا است.
مسئول بسیج دانشجویی استان مازندران، با اعلام اینکه نشستها، کرسیهای آزاداندیشیها و بحثهای آزاد در دانشگاههای استان برگزار میشود، اظهار کرد: یکی از حوزههای فعالیت ما حوزه تعلیم و تربیت است بر این اساس در سال جاری طرح ولایت در سطح استانی و با حضور ۲۰۰ دانشجوی بسیجی مازندران در اردوگاه یاوران مهدی قم برگزار شد و از سویی سطح کشوری این طرح به مدت ۴۵ روز در بخش برادران در دانشگاه امام حسین (ع) و برای خواهران در مرکز آموزشی آبعلی برگزارشده است درواقع این طرح آموزش مبانی اندیشه اسلامی در حوزههای فکری و اندیشه اسلامی است.
نوری برگزاری دورههای شهید چمران بهصورت متمرکز برای دانشجویان را از دیگر فعالیتها این تشکل دانشجویی عنوان کرد و گفت: ۷۶۸ حلقه صالحین داریم که ساماندهی آن انجام شد که در حوزههای تربیتبدنی، فرهنگی، سیاسی و ... آموزش میبینند درعینحال حلقههای صالحین زیرساخت بسیج دانشجویی را تشکیل میدهد.
وی برگزاری اردوهای جهادی را جز تأکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: هماکنون نزدیک به ۱۷۵ گروه جهادی دانشجویی با حضور ۳ هزار دانشجو در حوزههای عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان و ...به مناطق محروم استان و کور خدماتدهی میکنند.
مسئول بسیج دانشجویی استان مازندران، ادامه داد: گروههای اردوهای جهادی دانشجویی مازندران از روستاهای مناطق محروم هزارجریب بهشهر گرفته تا اشکورات نوشهر و به استانهای خوزستان، لرستان و بندرعباس و عراق برای خدماتدهی اعزام شدند که البته اردوهای استانی در تعطیلات نوروز و اردوهای بیرون از استان غالباً در تعطیلات تابستان برگزار میشود.
نوری، ساخت ۸ خانه محروم در مازندران توسط دانشجویان جهادی با همکاری کمیته امداد، خیرین و بسیج سازندگی و آبرسانی به ۱۵ روستای استان را بهعنوان فعالیتهای این حوزه برشمرد و گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی در رشتههای هنری، صنایعدستی، و ... توسط دانشجویان خواهر بسیجی در مناطق محروم و ویزیت رایگان و پرداختن به مسائل بهداشتی و درمانی روستاییان را از دیگر فعالیتهای بسیج دانشجویی در اردوهای جهادی عنوان کرد.
نظر شما