تا اردیبهشت افزایش قیمت خودرو نداریم/تذکر به خودروسازان برای ال۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا شیوا در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودروها هیچ توجهی به حاشیه بازار ندارد؛ به نحوی که این شورا بر فرآیند فروش خودروها نظارت کامل دارد و اگر خودروسازان تخلفی از مصوبات این شورا داشته باشند با آنان برخورد می‌شود.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه فروش فوری حداکثر یک‌ماهه است، افزود: هیچ حاشیه بازاری برای خودروهای تولید داخل پذیرفتنی نیست؛ این در شرایطی است که حاشیه بازار خودرو، خط قرمز شورای رقابت است؛ اما این شورا مسئول همه خودروهای کشور نیست؛ بلکه خودروهای ساخت داخل در ایران خودرو و سایپا را قیمت گذاری می‌کند.

وی تصریح کرد: در شش‌ماهه گذشته خودروی پژوپارس و ال۹۰ حاشیه بازار داشتند که تذکر جدی به خودروساز داده شد؛ بر این اساس خودروساز مشکل تأمین قطعات ال ۹۰ را دلیل ایجاد حاشیه بازار برای خودرو اعلام کرد.

شیوا افزود: ایران خودرو و سایپا برای خودروهای تولید داخل باید فروش فوری داشته باشند و در گفتگو با یکی از مدیران خودروسازان، وی توقف فروش فوری محصولات تولید داخل را تکذیب کرد.

وی با بیان اینکه خودروهای جدید در بازار مشکل ایجاد می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه خودروهای جدید به تولید انبوه نرسیده‌اند؛ تقاضا برای آنها بسیار است و شورای رقابت تلاش می‌کند به بازار فروش این خودروها سامان دهد.

شیوا درباره خودروهای وارداتی نیز افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سودی بین پنج تا ۱۰ درصد برای این خودروها تعیین کرده است که اگر واردکننده‌ای بیش از این میزان از خریدار سود بگیرد با آن برخورد می‌شود.

وی گفت: اگر خریداری بیش از حاشیه منطقی سود به واردکننده پولی پرداخت کرده است شکایت کند و شورای رقابت در این زمینه رسیدگی می‌کند.