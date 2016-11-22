درخشش مردان تیم پیونداعضای همدان درمسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش تیم مردان پیوند اعضا استان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی مردان پیوند اعضای کشور در دو مجموعه یادگار امام و سردار جنگل رشت برگزار شد.

وی افزود: دوندگان در مواد ۶۰، ۲۰۰، ۸۰۰، ۱۵۰۰ متر و ۳ کیلومتر پیاده‌روی و میدانی کاران در پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و پرتاب توپ با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به عملکرد تیم مردان پیوند اعضای استان همدان گفت: در پایان تیم پیوند اعضا استان یک طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند.

چاروسایی عنوان کرد: محمد عاشوری در دو ۱۵۰۰ متر در رده سنی زیر ۲۵ سال نقره و محسن کریمی در پرتاب توپ رده سنی بالای ۲۵ سال نشان برنز را کسب کرد.

وی با اشاره به دعوت بانوان اسکواش‌باز استان همدان به اردوی تیم ملی بیان کرد: بانوان اسکواش استان همدان به اردوی تیم ملی پیوند اعضا دعوت شدند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: الهام محمدی تقدیر، بهاره بیگی، سمیه کریمی و اعظم غفاری به اولین اردوی تمرینی تیم اسکواش بانوان دعوت شدند.

چاروسایی با اشاره به زمان اردو گفت: این اردوی تمرینی اسکواش بانوان پیوند اعضا با شرکت ۸ بازیکن از تاریخ ۱ لغایت ۵ آذر در تهران برگزار خواهد شد.