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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

در واکنش به اعتراض ملی‌پوشان فوتسال؛

افتخاری: پاداش وزارت ورزش همان پاداش فدراسیون فوتبال است!

افتخاری: پاداش وزارت ورزش همان پاداش فدراسیون فوتبال است!

مشاور سازمان لیگ فوتسال می گوید پاداش پرداخت شده به بازیکنان تیم ملی فوتسال از طرف وزارت ورزش همان پاداش فدراسیون فوتبال بوده است!

به گزارش خبرنگار مهر، به تیم ملی فوتسال ایران بعد از کسب عنوان سومی مسابقات جام جهانی کلمبیا، وعده های زیادی برای دریافت پاداش داده شد؛ از جمله پاداش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال.

با این حال طبق اعلام بازیکنان تیم ملی فوتسال فقط وزارت ورزش وعده خود را در قبال پاداش ها عملی کرده و فدراسیون فوتبال هنوز پاداش ملی پوشان را پرداخت نکرده است. این موضوع اعتراض و ناراحتی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال را در پی داشته است.

در همین ارتباط،  سید رضا افتخاری مشاور سرپرست کمیته فوتسال، گفت: در مصاحبه برخی از بازیکنان اعلام شده که پرداخت پاداش از طریق وزارت ورزش وجوانان صورت گرفته شده است. اولا باید بگویم بودجه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال از یک منبع تامین می شود و فرقی ندارد از کدام حساب پرداخت شود. 

وی گفت: بنابراین  پاداش پرداخت شده به تیم ملی فوتسال همان پاداش پرداختی  فدراسیون فوتبال است! پول تحویل شده وزارت ورزش به فوتسال از محل منابع تخصیصی فدراسیون بوده است.

کد مطلب 3831179

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