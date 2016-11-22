به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان در مورد گلایه های مربیان باشگاهی از تعطیلات زیاد لیگ برتر گفت: در حال حاضر همه توجه ها به تیم ملی معطوف شده و باشگاه ها برای موفقیت تیم ملی تعامل زیادی با سازمان لیگ و باشگاه ها انجام داده اند. برخی گلایه های مربیان باشگاهی هم به حق است. از سویی دیگر AFC قصد دارد سهمیه باشگاه ها برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بر اساس عملکرد باشگاه ها تعیین کند که بر روی این معیار ما حرف زیاد داریم.

وی افزود: یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به تعامل مثبت وسازنده بین مربیان باشگاهی و کادرفنی تیم ملی برگزاری نشست های مشترک بین آنهاست. در این جلسه ها مربیان باشگاهی می توانند مباحث فنی و گلایه های خود را به طور مستقیم به کی روش بگویند و در نهایت به نقطه نظر مشترک و مثبت برسند. ارتباط خوب بین کادرفنی باشگاه ها و تیم ملی به رشد و پیشرفت فوتبال ایران کمک می کند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با اشاره به برنامه های تیم ملی گفت: کی روش تا پایان جام جهانی ۲۰۱۸ تمامی برنامه های تیم ملی شامل اردوها، بازی های تدارکاتی و... را به ما ارائه کرده است. ما هم بر اساس برنامه های کی روش برنامه های لیگ برتر را تا پایان جام جهانی طراحی کرده ایم. اکنون زمان شروع و پایان لیگ برتر آینده مشخص شده است. حتی ما برنامه لیگ برتر در فصل ۹۸-۹۷ را طراحی کرده ایم. خواست اصلی کی روش برنامه ریزی در فوتبال است و ما به درخواست منطقی او پاسخ مثبت داده ایم، اما بحث های فنی بین مربیان باشگاهی و کادرفنی تیم ملی باید برگزار شود تا همه مسایل به طور شفاف بیان شود.

بهروان تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی در کشورهای صاحب فوتبال هم مرسوم و متداول است. زمانی دتمار کرامر برای تدریس کلاس مربیگری به ایران آمد و مسئولان از او خواستند که ۲ روز بیشتر در ایران بماند اما او گفت باید در جلسه مهمی که بین فرانس بکن بائر سرمربی تیم ملی آلمان و مربیان باشگاهی برگزار می شود شرکت کند و از حضور بیشتر در ایران عذرخواهی کرد. بنابراین فدراسیون و سازمان لیگ هم باید چنین جلسات مهمی را در فوتبال ایران برگزار کند این جلسات حلقه مفقوده فوتبال ایران است.