فراهم سازی وسائل گرمایشی برای زائران در مرز شلمچه

مکی یازع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج اردوگاه از جمله میثاق و شهید باکری، تمامی حسینیه ها و موقعیت امیدیه و ماهشهر که ساخت و ساز انبیه در آنها انجام شده برای اسکان زائران پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم زائران ورودی به منطقه در شبها افزایش می یابد، افزود: توزیع غذای گرم میان زائران بازگشته از کربلا تا پاسی از شب ادامه دارد.

یازع، سرد شدن هوا را یادآور شد و اظهار کرد: تعداد زیادی وسیله گرمایشی همچون بخاری برقی را برای گرم کردن محیط اسکان زائران تهیه و آماده کرده ایم.

وی تصریح کرد:۱۰ هزار تخته پتو نیز برای تحویل به زائران برای مراقبت و جلوگیری از سرماخوردگی مهیا شده است.

به گفته مسئول کمیته مشارکتهای مردمی اسکان و تغذیه ستاد اربعین، تمامی پیش بینی های لازم انجام شده، ضمن آنکه ۱۰ موکب نیز تا آخرین روز بازگشت زائران بر پا و خدمات ارائه می کنند.

