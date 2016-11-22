پیش بینی فضاهای بیمارستانی برای افزایش آمار زایمان طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی صدرالسادات درباره طرح بهسازی و توسعه بلوک های زایمانی، افزود: یکی از اهداف طرح تحول سلامت اجرای طرح بهسازی و توسعه بلوک های زایمانی است که با هدف ارتقاء کیفیت فضای فیزیکی بلوک های زایمانی، تغییر در سیستم اتاق های زایمان سنتی و چند تخته و ایجاد سیستم جدید درد، زایمان و ریکاوری، اجرای طرح تکریم مادر باردار و فراهم کردن محیطی مطلوب برای مادران باردار و ارزش گذاری به حریم خصوصی بیمار و پیش بینی فضای مناسب برای افزایش درصد آمار زایمان طبیعی در راستای نیل به استانداردهای جهانی؛ با رویکرد به فرامین رهبری در خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری و تسهیل این امر برای زوجین در سطح کشور در حال اجرا است.

وی از جمله اقدامات به اجرا در آمده در این طرح را رایگان شدن عمل زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی عنوان کرد و گفت: تعداد کل پروژه هایی که در این طرح پیش بینی شده ۲۹۶ پروژه با تعداد ۱۹۸۹ تخت LDR است.

صدرالسادات اضافه کرد: تاکنون ۷۱۴ تخت افتتاح شده است که تا پایان آبان ۱۳۴ تخت دیگر به مرحله بهره برداری رسید و در مجموع تعداد پروژه های تکمیل شده به تعداد ۱۴۰ پروژه با زیربنای ۶۴ هزار و ۴۷۴ مترمربع و تعداد ۸۴۸ تخت LDR رسید.

معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت تاکید کرد: منابع انسانی مورد نیاز برای این تعداد پروژه نیز در نظر گرفته شده است.

صدرالسادات با بیان اینکه این ۱۳۴ تخت در اکثر استان های کشور به مرحله بهره برداری رسیده است، گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری، ۸۵ پروژه دیگر در این طرح تکمیل شود.