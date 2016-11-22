به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه در سخنانی تشکل ارتش دهها میلیونی را از اهداف امام راحل عنوان کرد و اظهار داشت: امام(ره) با بینش عمیق و آینده نگری این موضوع حساس را درک کرده بودند که آحاد ملت قهرمان ایران و به ویژه جوانان آماده باشند با دسیسه های گوناگون انقلاب که هر روز به شکلی نو و روشی جدید بوده مقابله کنند.

وی با بیان اینکه بسیج به عنوان یک نهاد مقدس و شجره طیبه انقلاب از زلال فرهنگ عاشورا سیراب شده و امروز به درخت تنومند و تناور مقاومت و ایستادگی تبدیل شده است گفت: بسیج برای پویایی نیازمند بهره گیری از ارزش ها و راهبردهای عاشورا است.

مسئول بسیج دانشجویی لرستان با اشاره به اینکه روح و اندیشه پاک حرکت بسیج با اندیشه حسینی(ع) گره خورده است گفت: بسیجیان این مرز و بوم دیگر نخواهیم گذاشت که تاریخ کوفه تکرار شود.

سرهنگ محمدی با تاکید بر اینکه مظلومیت امام علی(ع) محصول تبهکاری بخشی از نامردان تاریخ بوده است گفت: این امر موجب می شود که این حضرت در برابر برخی یاران خود می فرماید که «خدا نابودتان کند که قلبم را با خون آبه پر کردید و سینه ام را از خشم مالامال کردید و غم های متوالی را جرعه پس از جرعه به من خوراندید ...».

وی با تاکید بر اینکه این سخنان و درد و دل های امام علی(ع) نشانه آن بوده که تبهکاران و مفسدان ابتدا اندیشه ها را زیر پا می گذارند گفت: بنا به فرموده امام(ره) بسیج از برکات خداوند بود که بر ملت ایران ارزانی شد.

مسئول بسیج دانشجویی لرستان با تاکید بر اینکه بسیج نقش ماندگاری دارد گفت: در هفته بسیج تجدید عهد و پیمان مجدد با امام(ره)، شهدا و مقام معظم رهبری خواهیم کرد و اعلام می کنیم که ما فرزندان محرم و صفر تا آخرین قطره خون خود حافظ انقلاب و دستاوردهای عطیم آن خواهیم بود و لحظه ای از آرمان ها، ارزش ها و اهداف انقلاب دست نمی کشیم.

سرهنگ محمدی با تاکید بر اینکه بسیجیان ضمن مبارزه با استکبار جهانی و مقابله با نفوذ شیطان بزرگ رهروی صدیق برای امام شهدا و سربازی مخلص برای مقام معظم رهبری خواهد بود گفت: بسیج به عنوان نهادی مقدس و الهی تا کنون در جامعه نقش بی بدیلی داشته و حضور بسیج در جای جای تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

وی تاکید کرد: بسیج در جبهه مقاومت مایه افتخار برای جهان است.