حضور «آرام گاه» در بازار جشنواره فیلم مستند آمستردام

به گزارش خبرگزاری مهر، پویان صدقی پخش کننده بین المللی فیلم مستند «آرام گاه» ساخته محمدرضا اکبری گفت: «آرام گاه» در بازار فیلم جشنواره فیلم مستند آمستردام (ایدفا) شرکت کرده است. پیش از این «آرام گاه» در ۲ فستیوال گل آبی بوینس آیرس و سینه تورو کلمبیا حضور داشته است. محمدرضا اکبری تهیه کننده و کارگردان این اثر پیش از این در سال ۲۰۱۰ با فیلم «محصور» در بخش پانوراما ایدفا حضور داشت.

«آرام گاه» در حالی در بازار فیلم مستند آمستردام عرضه می شود که بیش از ۵۰۰ فیلم در این بازار حضور فعال دارند و ۲ فیلم دیگر نیز از ایران در این بازار فیلم عرضه شده است. مینا کشاورز و حمید جعفری نیز با فیلم های خود در این بازار حضور دارند.

بازار فیلم جشنواره فیلم مستند آمستردام (ایدفا) از ۲۸ آبان ماه به مدت ۱ هفته در آمستردام دایر است.

عوامل این فیلم عبارتند از، کارگردان: محمدرضا اکبری، تصویر: محمدرضا اکبری، مجتبی اسماعیل زاده، صدا: پرویز آبنار، موسیقی: یحیی سپهری شکیب، تدوین: مجتبی اسماعیل زاده، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: سجاد سپهری شکیب، مجری طرح: پویان صدقی.