نمایشگاه اقتصاد مقاومتی سپاه در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در ۶۰ غرفه برای معرفی توانمندیهای داخلی برای رونق تولید و حمایت از واحدهای کوچک تولیدی در جنب بازار ارومیه برگزار شده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در آیین افتتاح این نمایشگاه عنوان کرد: سپاه شهدای آذربایجان غربی سه سال است که با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی در راستای تقویت تولید ملی و تحقق اقتصادمقاومتی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی اقدامهایی رو انجام داده است.

سردارعابدین خرم گفت: در این راستا ۷۵۰۰ کارگاه با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان در بحث اقتصاد مقاومتی فعال شده اند که قریب به ۱۵ هزار خانوار با جمعیت ۶۰ هزار نفر در این عرصه مشغول هستند.

وی یاد آور شد این دومین بار است که بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی نمایشگاهی رو برای تقویت و معرفی توانمندیهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مشاغل خانگی استان برپا کرده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در جنب بازار تاریخی ارومیه برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.