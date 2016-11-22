  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

همزمان با هفته بسیج؛

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی سپاه در ارومیه دایر شد

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی سپاه در ارومیه دایر شد

ارومیه - همزمان با هفته بسیج نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی بسیج سازندگی سپاه شهدای استان در ارومیه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در ۶۰ غرفه برای معرفی توانمندیهای داخلی برای رونق تولید و حمایت از واحدهای کوچک تولیدی در جنب بازار ارومیه برگزار شده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در آیین افتتاح این نمایشگاه عنوان کرد: سپاه شهدای آذربایجان غربی سه سال است که با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی در راستای تقویت تولید ملی و تحقق اقتصادمقاومتی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی اقدامهایی رو انجام داده است.

سردارعابدین خرم گفت: در این راستا ۷۵۰۰ کارگاه با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان در بحث اقتصاد مقاومتی فعال شده اند که قریب به ۱۵ هزار خانوار با جمعیت  ۶۰ هزار نفر در این عرصه مشغول هستند.

وی یاد آور شد این دومین بار است که بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی نمایشگاهی رو برای تقویت و معرفی توانمندیهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مشاغل خانگی استان برپا کرده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در جنب بازار تاریخی ارومیه برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

کد مطلب 3831193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها