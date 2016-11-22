بی توجهی به بیماری های شغلی/حساسیت ها در حوزه ایمنی کار کم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری در کارگاه آموزشی دستگاه های دخیل در حوزه مشاغل سخت و زیان آور با بیان اینکه باید مدافع کار باشیم و کار را حفظ کنیم، اظهار کرد: در این راستا در کنار منابع مادی و فیزیکی باید از سرمایه ارزشمندی دیگری به عنوان نیروی انسانی حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه اگر نیروی انسانی حفظ شود از تکنولوژی به درستی استفاده خواهد شد و در غیر این صورت تکنولوژی سرمایه‌ای بی ارزش تلقی می‌شود، افزود: علی رغم وجود قوانین و تکالیف زیاد برای کارگر، کارفرما و دستگاه‌های اجرایی اما مشکلاتی وجود دارد چراکه به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند و ما به عنوان مسئول باید از این دو حمایت کنیم، گفت: اگر ما به موقع به وظایف خود عمل نکنیم کارها دچار ایراد و مشکل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نگاه حمایتی بوده و راحت‌ترین کارها برای گرفتن سرمایه از بنگاه اندیشیده شده بود، بیان کرد: حفظ سرمایه و صیانت از نیروی انسانی باید در اولویت کار مسئولان ذی ربط باشد.

سنجری با بیان اینکه شش برابر حوادث ناشی از کار خسارات بیماری ناشی از کار است، اظهار داشت: به هیچ عنوان به بحث بیماری‌های شغلی توجه نشده است.

وی با اشاره به اینکه بهداشت محیط و کار رسالت وزارت بهداشت است، گفت: سالانه 15 هزار بازرسی در حوزه نظارت بهداشتی انجام می‌شود اما حساسیت‌ها در بخش ایمنی کارها کمتر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت صندوق بازنشستگی کشور در معرض بازنشستگی است، چراکه توازن ورودی و خروجی به هم خورده است، گفت: سال گذشته صندوق بازنشستگی نتوانست پاداش بازنشستگان را پرداخت کند و دولت با یک ماه تأخیر به داد این صندوق رسید و مزایای مستمری بگیران پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه حفظ سرمایه انسانی کمک به تولید، اقتصاد کشور و کارگر و کارفرما است، عنوان کرد: زنگ خطر به صدا درآمده است و اگر به مسائل و مشکلات توجه نشود در آینده گرفتاری‌ها فراتر خواهد شد.

سنجری با بیان اینکه به هیچ عنوان به دنبال تضییع حق کارگر نیستیم، افزود: باید به سمت آگاه سازی و توجیه کارفرما پیش رفت.

وی با اشاره به اینکه سلامت باید محور کار قرار گیرد، ادامه داد: نگاه نیز باید در راستای اجرای دقیق آیین نامه باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر تکالیف خود را نسبت به الزام کارفرمایان برای بهبود شرایط کار انجام دهیم قطعاً مشکلات نیز رفع خواهد شد، گفت: همه باید برای حفظ و صیانت از نیروی کار تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بهداشت در حوزه کار کمتر دیده شده است، بیان داشت: اگر بخواهیم از بیماری کارگران پیشگیری کنیم باید به مباحث بهداشتی توجه بیشتری شود و کارگر امید زنده ماندن بعد از بازنشستگی را داشته باشد.

سنجری با بیان اینکه باید در حوزه اجرای نکات بهداشتی در کارگاه ها سرمایه گذاری شود، افزود: باید به دنبال شناسایی کارگاه‌هایی که تعداد بیشتری نیروی انسانی و درخواست کار سخت و زیان آور را دارند برویم و به تکالیف خود به درستی عمل کنیم.