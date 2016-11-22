برجام آسیب ببیند، حق داریم به الزامات قبلی خود نیز پایبند نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ آذر) در نطق میان دستور ضمن ابراز تسلیت به مناسبت اربعین حسینی، سالروز شهادت امام حسن و امام رضا (ع)، اظهار داشت: در هفته بسیج ضمن گرامیداشت زحمات و خدمات بسیجیان در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور می شوم بسیج میراث گرانبهای امام راحل است که با طراحی دقیق و هوشمندانه بارها کارکرد تاثیرگذار خود را به نمایش گذاشته است و مسئولان باید با تمام وجود در تقویت آن بکوشند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: حوادث و مسائل مهمی درجهان معاصر و در کشورمان در جریان است که به برخی از آنها اشاره می کنم؛ مواضع متناقض برخی کشورها و نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر و سایر موضوعات مهم مربوط به صلح جهانی مایه تاسف فراوان است.

وی تصریح کرد: گرفتن جان انسان های بی گناه و وارد ساختن آسیب های مختلف به آنها از جمله در کشور یمن در حالی صورت می گیرد که این کشورها و نهادهایی که برای گرفتاری چند روزه یک جاسوس فریاد رسانه‌ای‌شان به آسمان ها بلند است و در سکوت مرگباری رضایت آمیز نظاره گر هستند، هرچند به دست خود این کشورها و در راستای سیاست های حمایتی شان از جنایتکاران جنگی زمینه ایجاد بسیج جهان اسلام که از خواسته ها و آرمان های امام راحل بود فراهم شده است.

فرهنگی درخصوص موضوع برجام نیز تاکید کرد: شرایط متناقضی درجریان است، نظرات افراطی در کنار استقبال عمومی از آن در جهان شرایط خطیری را به وجود آورده است. رفتار آمریکاییان چون گذشته خصمانه و بسیار غیرمنطقی است. مخالفان بین المللی ایران در جریان باشند که اگربرجام آسیب ببیند ایران این حق را خواهد داشت که حتی به الزامات قبلی خود نیز پایبند نباشد؛ بنابراین همه مسئولیت های آن بر عهده کسانی است که علی رغم نرمش قهرمانانه ملت ایران شرایط جدید را رقم می زنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه در داخل نیز رفتارهای متناقض همگان را آزار می دهد، گفت: توجه به مسائل فرعی آن هم با شیوه های نادرست و به فراموشی سپردن موضوعات اساسی کشور نگران کننده است. هیات رییسه و نمایندگان مجلس مردم به ما و سایرمسئولان امید بستند درمورد جلوگیری ازحقوق های نامتعارف موضوع اشتغال، مسکن، اقتصاد مقاومتی، حمایت ازتولید و حمایت از توسعه و عمران روستایی چه اتفاقات موثری درجریان است.

وی با تاکید براینکه دولت برنامه روشنی درخصوص مسکن، ساماندهی حاشیه نشینان و اصلاح بافت های فرسوده ارایه نکرده است، افزود: این درحالی است که طبق برآوردهای نهادهای مطلع حدود ۴ میلیون مسکن بلا استفاده درکشور وجود دارد. تبریز رتبه سوم کشوری را درحاشیه نشینی دارد و ۱۲ درصد مردم آن حاشیه نشین هستند. همچنین مصوبه مجلس درخصوص حمایت از بیکاران متقاضی کار به دلیل مخالفت تمام قد دولت پس از رفت و برگشت های بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درمجلس خاک می خورد.

فرهنگی ادامه داد: تولید بدون حمایت موثر در مشکلات غوطه ور است. از اقامات عملی موثر درحوزه اقتصاد مقاومتی خبری نیست. اقدامات عملی موثری درحوزه جلوگیری از رکود تورمی وجود ندارد و شرایط نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم درجریان است، ادامه این روند و مشغول شدن به موضوعاتی مانند سخنرانی تعطیلی متعدد جلسات متنقدان و برآشفتن از یک تعطیلی در گیر درمقابل این مسائل مهم چه اهمیتی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: ادامه این روند ممکن است به پس رفت اقتصادی و سیاسی و سکون و نا امیدی گروه های مختلف اجتماعی منتهی شود با حرکت به سمت تفاهم ملی و توافق بر پیگیری مسائل با اولویت کشور می توان به جمع بندی مناسبی رسید، اعلام سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان تبریز پایتخت گردشگری جهان اسلام فرصت مناسبی است که مسئولان استانی و کشوری می توانند آن را به یک فرصت مهم تبدیل کنند.