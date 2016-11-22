۳۱ هزار دستگاه خودرو در شهرهای مازندران اعمال قانون شدند

سرهنگ مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماه سال جاری آمار حوادث رانندگی در معابر عمومی درونشهری استان مازندران، شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وی افزود: در همین مدت در برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی، هشت درصد افزایش داشتهایم که بیش از ۳۱ هزار دستگاه خودرو به همراه ۲۵ هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف متوقف و اعمال قانون شدند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان، با اشاره به ضبط گواهینامههای رانندگان متخلفی که دارای بیش از ۳۰ نمره منفی بودهاند، افزود: در این مدت بیش از ۲۸۶ فقره گواهینامه رانندگان دارای ۳۰ نمره منفی ضبط شد.
سرهنگ باقری با اشاره به برخورد جدی ماموران پلیس راهور با هرگونه ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی از سوی رانندگان متخلف در سطح معابر عمومی، از افزایش ۱۶ درصدی برخورد با خودروهای فاقد مجوز نصب شیشه دودی و افزایش ۲۴ درصدی توقیف خودروهایی که ایجاد آلودگی صوتی میکردند، خبر داد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، همچنین از افزایش ۱۰۰ درصدی برخورد با رانندگان خودروهایی که اقدام به سگ گردانی میکردند، خبر داد و افزود: دراینارتباط نیز رانندگان متخلف اعمال قانون شدند و خودروی آنان به پارکینگ منتقل شد.
نظر شما