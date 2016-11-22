رحیم زهیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط خودش و تیم استقلال خوزستان گفت: پورموسوی یکی از بهترین مربیان فوتبال ایران است. او نه تنها در ابعاد فنی، بلکه در ابعاد اخلاقی هم جزو برترین هاست. او برای این تیم و باشگاه هرکاری می‌کند و بازیکنان آنقدر دوستش دارند که به خاطر شخصیت خودش از جان و دل برای تیم بازی می کنند.

مهاجم تیم استقلال خوزستان خاطرنشان ساخت: تیم ما مشکلات فراوانی دارد. البته عمده مشکل تیم ما مسائل مالی است. اغلب بازیکنان این تیم یکسری متمم قرارداد در اختیار دارند که در آن قید شده اگر باشگاه تا پایان هفته پانزدهم ۵۰ درصد از مبلغ قراردادها را نداد، بازیکنان آزاد هستند و می‌توانند به تیم های جدیدی بروند.

وی افزود: باشگاه استقلال خوزستان این تعهد را به بازیکنانش داده و ملزم به پایبند بودن به این تعهد است. معلوم نیست اگر باشگاه به تعهداتش عمل نکند شرایط این تیم در نیم فصل دوم به چه صورت خواهد بود.

زهیوی خاطر نشان ساخت: من خودم از چند تیم خوب و مدعی پیشنهاد دارم. اما دوست ندارم تمرکزم از روی استقلال خوزستان برداشته شود. برای همین اصلا به این پیشنهادات فکر هم نمی‌کنم. اما اگر باشگاه در پایان هفته پانزدهم به تعهداتش عمل نکند ممکن است بر خلاف میل باطنی‌ام تصمیم جدیدی بگیرم.

مهاجم ملی پوش آبی‌های اهواز بیان داشت: اولویت برای من استقلال خوزستان است. دوست دارم با همین تیمی که قهرمان ایران شدم تا پایان فصل ادامه بدهم و با این تیم در جام باشگاه‌های آسیا حضور یابم. امیدوارم که باشگاه نیز شرایط ما را درک کرده و کمک کند تا با حل مشکلات مالی، بتوانم تا پایان در خدمت این تیم باشم.

زهیوی در خصوص عملکرد خودش در این فصل گفت: به مراتب بهتر از فصل قبل هستم. هم تجربه‌ام در لیگ برتر بیشتر شده و هم بیشتر زحمت می کشم. برای همین است که نسبتا هم بیشتر گل می زنم و هم بیشتر پاس گل می‌دهم. به نظرم در حال حاضر ارزشمند ترین بازیکن لیگ برتر هستم. برای رسیدن به این مرحله زحمت زیادی کشیدم. دوست دارم این فصل آقای گل ایران شوم.

وی در خصوص شانس قهرمانی استقلال خوزستان در این فصل نیز گفت: اگر مشکلات مالی تیم استقلال خوزستان حل شود، این تیم هم می‌تواند یکی از تیم‌هایی باشد که شانس قهرمانی دارد.