۶۳ هزار پیام در سامانه «سامد» ثبت شد/دریافت ۹۰۰۰ نامه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی در نشست خبری با موضوع دستاوردهای سفر ریاست جمهور به استان البرز که صبح سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پس از افتتاح مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان البرز و مشغول به کار شدن این مرکز بیش از ۶۳ هزار و ۳۱ پیام از شهروندان البرزی به ثبت رسید.

طهائی در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان البرزی در جریان سفر رئیس جمهور به استان تعداد ۹ هزار نامه را به صورت فیزیکی تحویل داده اند، تعداد کل پیام های دریافتی را ۷۲ هزار و ۳۹۶ پیام اعلام کرد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه برخی نامه ها تکراری بوده است، گفت: پس از ثبت مراحل نهائی تعداد کل پیام ها ۶۹ هزار و ۳۱۵ پیام اعلام شده است.