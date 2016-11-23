دستور وزیر ورزش برای فعالیت بانوان بسکتبال در سالن اختصاصی

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه گذشته طی نشستی که در محل وزارت ورزش و با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش، نصرالله سجادی معاون وی در امور ورزش قهرمانی و محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال برگزار شد، در مورد حضور محجبه بانوان بسکتبال در میادین بین المللی و انجام پیگیری های لازم برای تایید این موضوع از سوی نهادهای بین المللی بحث و بررسی های لازم انجام شد.

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست در رابطه با فعالیت بانوان بسکتبال در سالن اختصاصی بانوان بود.

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهارداشت: در مجموعه ورزشی آزادی و در قسمت بالای دریاچه سالن اختصاصی بانوان است که در حال حاضر فقط بانوان والیبالیست از آن استفاده می کنند؛ در حالیکه این سالن قرار بود در اختیار بسکتبال هم قرار بگیرد اما تا به امروز این مهم انجام نشده است.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: در نشستی که با وزیر ورزش داشتیم، وی دستور داد تا پیگیری های لازم برای استفاده بانوان بسکتبال از این سالن انجام شود. بر این اساس از این پس شاهد خواهیم بود بخشی از جلسات تمرینی و بعضا مسابقات بسکتبال بانوان در این سالن اختصاصی بانوان انجام شود.