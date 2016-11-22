قیمت جهانی نفت رکورد زد/تداوم روند افزایشی نرخ طلای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی امروز(سه‌شنبه) به بیشترین رقم از ماه اکتبر به بعد رسید.

به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، این روند صعودی بهای طلای سیاه به دلیل گمانه‌زنی بر سر کاهش تولید نفت اوپک از سوی کشورهای تولیدکننده است؛ ضمن اینکه کارشناسان بر این باور هستند که عدم اجماع در میان اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید، منجر به فزونی جدی عرضه در اوایل سال آینده میلادی خواهد شد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت در ابتدای معاملات آتی امروز با ۱.۵ درصد رشد روبرو شد و به ۴۹ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید که بیشترین رقم از ۳۱ اکتبر به بعد محسوب می‌شود؛ همچنین قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت با ۳۵ سنت افزایش، در برابر ۴۸ دلار و ۵۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

البته قرار است اوپک تا کمتر از ۱۰ روز آینده، نشستی را با ۱۴ عضو خود برگزار کند و نیز روسیه که غیر اوپکی محسوب می‌شود در آن شرکت خواهد کرد تا تولید نفت را کاهش و آن را با تقاضای جهانی همگام کنند.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که به دلیل مثبت ارزیابی‌شدن نشست پیش رو مبنی بر کاهش تولید نفت، روند افزایشی بهای طلای سیاه ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر، عربستان صعودی به دلیل روبرو شدن با افزایش در هزینه‌های خود، نیاز به تقویت بهای نفت دارد و یکی از اعضای اوپک محسوب می‌شود که خواهان کاهش تولید است.

همچنین بانک «گلمن ساچ» آمریکا اعلام کرد، شانس رسیدن به توافق برای کاهش تولید در میان اعضای اوپک افزایش یافته است.