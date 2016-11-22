به گزارش خبرنگار مهر، گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در هشتمین همایش اثرات جنگ و مخاصمات بر محیطزیست، پیام بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد را قرائت کرد.
لوئیس به نقل از بانکیمون در این پیام گفت: امروز جهان دستور کار ۲۰۳۰ را در توسعه پایدار اتخاذ میکند و اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار خطمشی برای صلح، شکوفایی و وقار انسان در کره زمین است. برای دستیابی به این چشمانداز باید دریابیم وظیفه ما در قبال جنگ و صلح چیست.
در پیام بانکیمون آمده است: مدیریت ضعیف منابع طبیعی میتواند به وقوع جنگ منجر شود یا آن را تسهیل کند. مثالهایی هم هست که منابع طبیعی میتواند تسهیلکننده صلح باشد. بعد از جنگها، منابع طبیعی تحت تأثیر قرار میگیرند. نحوه مدیریت دولتها در زمان جنگ و پس از آن به همین دلیل مهم است.
نماینده مقیم سازمان ملل متحد به نقل از دبیرکل این سازمان تأکید کرد: باید بتوانیم استفاده غیرقانونی از منابع طبیعی را متوقف کنیم و مراقب اقشار آسیبپذیر باشیم. توسعه پایدار نمیتواند بدون صلح و امنیت محقق شود و صلح و امنیت نیز بدون توسعه پایدار میسر نخواهد شد.
بانکیمون در این پیام تصریح کرده است: امسال در یک گردهمایی بزرگ محیطزیستی، کشورها قطعنامهای صادر کردهاند که به محیطزیست توجه داشت. کمیسیون حقوقی ملل متحد نیز به حفظ محیطزیست توجه میدهد. این کمیسیون به دنبال ایجاد دستور کارهایی است که حفظ محیطزیست به ویژه در مناطق تحت حفاظت را به مناطق حساس گسترش دهد. با دستور کار ۲۰۳۰ و مجمع محیطزیست سازمان ملل متحد، ابزارهایی در اختیار ماست و من در این روز بینالمللی برای صلح و محیطزیست از کشورها و مردم دعوت میکنم به منابع طبیعی و صلح و جلوگیری از جنگ توجه کنند.
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