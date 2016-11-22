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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

برگزاری مانور اطفای حریق در شهرک صنعتی خرم‌آباد

برگزاری مانور اطفای حریق در شهرک صنعتی خرم‌آباد

خرم آباد - مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از برگزاری مانور اطفای حریق در شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مانور آتش نشانی در شهرک صنعتی خرم آباد اظهار داشت: برگزاری مانورهای آتش نشانی فرصت مناسبی برای نشان دادن آمادگی نیروهای آتش نشان در حفاظت از سرمایه های صنعتگران در شهرکهای صنعتی است.

وی گفت: مانور آتش نشانان در شهرک های صنعتی با هدف آمادگی برای مقابله با هر گونه حوادث احتمالی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان تصریح کرد: این مانور که چهارمین مانور اجرا شده در شهرکها بود با هماهنگی شرکت «بوتان خرم آباد» در راستای بالا بردن ضریب امنیت شهرک های صنعتی، توان سنجی، آمادگی و آموزش نیروهای آتش نشانی در زمان حریق و حوادث مشابه برگزار شد.

رازانی با بیان اینکه مانور اطفای حریق با  سناریوی «حریق گاز» برگزار شد گفت: دستاوردهای این مانور شامل آشنایی کامل نیروهای آتش نشان مستقر در شهرک های صنعتی با این نوع حریق و روش های مقابله با آنها، آموزش کامل استفاده از امکانات آتش نشانی موجود در ایستگاه، نحوه کار با تجهیزات خودروی آتش نشانی و همچنین شناسایی نقاط و گلوگاه های حساس و حادثه خیز شهرک ها است.

کد مطلب 3831212

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