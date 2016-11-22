ضرورت توجه به جلب مشارکت های مردمی و ایجاد توزان از سوی شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، ساحره میرسیدی در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید تولم شهر که ظهر سه شنبه در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: نبود تعامل، نگاه درست و هدفمند درحوزه شهری سبب بی نتیجه ماندن اقدامات انجام شده می شود.

وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی ها براساس پتانسیل و ظرفیت شهرها انجام شود، گفت: جلب مشارکت های مردمی و ایجاد توازن از جمله رویکردهایی است که باید توسط اعضای شوراهای شهرها مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح و برقراری هماهنگی لازم برای اجرای برنامه های تدوین شده وظیفه و رسالت اصلی شهرداران در سطح شهرها است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد درآمد پایدار باید دغدغه اصلی شهرداران در سطح شهرها به ویژه شهرهای کوچک شود، خاطرنشان کرد: ایجاد فضاهای فرهنگی و گردشگری برای جذب مسافر و کسب درآمد بسیار مهم است.

به گفته این مسئول شهرداران برای مدیریت حوزه شهری خود و ایجاد بسترهای مناسب باید تعریف مناسبی از شهر و پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در آن را داشته و براساس آن برنامه ریزی و هدفگذاری کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز یکی از دغدغه های اصلی شهرداران مدیریت پسماند در سطح شهرها است، تصریح کرد:خوشبختانه شهرستان صومعه سرا در حوزه مدیریت پسماند جزء شهرستان های پیشرو در سطح استان مطرح است.

میرسیدی با تأکید برضرورت استفاده از پتانسیل های مردمی در مدیریت حوزه شهری به ویژه در زمینه مدیریت پسماند، افزود: جلب مشارکت های مردمی در مدیریت شهری بازخورد مناسبی در مجموع عملکرد شهرداری ها ایجاد می کند.