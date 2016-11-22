۶۸۲ میلیارد ریال به مناطق زلزله زده دشتی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر سه شنبه در جلسه بررسی تسهیلات منطقه زلزله زده شهرستان دشتی اظهار داشت: این تسهیلات و اعتبارات در بخش‌های مختلف از جمله مسکونی، حصار کشی، تجاری و تعمیرات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در شهر شنبه و ۲۱ روستا زلزله زده پرداخت شده است، افزود: در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی هزارو ۶۰۰ واحد احداث شده که از این تعداد ۹۲۲ واحد در روستاها و ۶۷۸ واحد نیز در شهر شنبه ساخته شده است.

مهرجو خاطرنشان کرد: به ازای هر واحد ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات و ۵۰ میلیون ریال نیز به صورت بلا عوض پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از هزارو۶۰۰ واحد ساخته شده در مناطق زلزله زده ۷۴۵ واحد برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی احداث شده است، یادآور شد: کمیته امداد و بهزیستی شهرستان تمهیداتی که برای بازپرداخت مددجویان خود پیش بینی دارند از طریق استان پیگیری کنند.

مهرجو بر ضرورت اطلاع رسانی برای بازپرداخت تسهیلات از طریق شوراها و دهیاران تاکید کرد و ادامه داد: بانک مسکن نیز به عنوان بانک عامل تمهیداتی در شهر شنبه و روستاهای پرجمعیت زلزله زده جهت تسهیل در بازپرداخت پیش بینی کند.

وی گفت: بانک مسکن همچنین در خصوص افزایش سنوات بازپرداخت بررسی کند.