رئیس جمهور درباره عدم اعمال بخشودگی سود و جرائم تسهیلات توضیح دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

متن کامل این تذکرات به شرح زیر است؛

- احمد مرادی نماینده بندرعباس به وزیر اقتصاد: لزوم ارتقاء گمرک ملوانی به تجاری در محدوده استان هرمزگان و افزایش سهم ملوانی در استفاده از تسهیلات ته‌لنجی

- سیدعلی ادیانی نماینده قائم‌شهر به وزیر علوم: لزوم بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌های و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ایرانی و انقلابی برابر بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای دقیق آن همچنین تسریع در ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت کشور برابر با بند «ک» ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه. به وزیر بهداشت و درمان: لزوم منع هرگونه پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون و سازمان‌های وابسته، هیات رییسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی بابت فعالیت در بخش غیردولتی، تشخیصی و آموزشی برابر تبصره دو ماده ۳۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم. به وزیر دادگستری: لزوم تهیه آیین‌نامه نگهداری اسناد و پرونده‌های قضایی ضروری به صورت اسناد الکترونیکی با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز و همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برابر جزء ۳ بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه. به وزیر ارتباطات: لزوم تهیه برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک برای ارائه خدمات دولتی ممکن از طریق سامانه الکترونیکی در پایان برنامه پنجم توسعه برابر جزء ۳ بند «ج» ماده ۴۶ این قانون

- امینی‌فرد نماینده ایران‌شهر به اتفاق محمد دهقانی، محمدرضا بادامچی، علیم یارمحمدی، محمدرضا نجفی، نمایندگان تهران و چناران به وزیر کشور: توضیح علت بی‌توجهی و عدم رسیدگی موثر به تعیین تکلیف هزاران شهروند استان سیستان و بلوچستان که فاقد شناسنامه هستند. به وزیر نیرو: تسریع در رسیدگی به وضعیت نابسامان شبکه توزیع برق در شهرستان های ایران شهر، سرباز، دلگان، فنوج و بخش های بنت، آهوران و لاشار. وزیر جهادکشاورزی: توضیح علت بی‌توجهی به ساماندهی سیستم آبیاری نوین در جنوب استان با وجود مصوبه مربوطه

- شریف‌پور نماینده ماکو به وزیر راه: لزوم اجرای طرح آزادراه تبریز - بازرگان

- قاضی‌پور نماینده ارومیه به وزیر کشور: تذکر به استانداران راجب لزوم همکاری برای برگزاری برنامه‌های تشکل جامع اسلامی دانشجویان

- تشکر مجمع نمایندگان استان بوشهر از وزیر بهداشت به خاطر سفر به استان و اهتمام جهت رفع معضلات بهداشتی و درمانی

- جاسمی نماینده کرمانشاه به وزیر اطلاعات: توضیح علت به کارگیری افراد ناکاآمد در پست‌های استانی و عدم توجه به رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان دولت. به رییس‌جمهور: توضیح علت عدم اجرای تعهدات سفر رییس‌جمهور به استان کرمانشاه و وعده‌هایی که در خصوص موارد راه‌آهن ملایر به کرمانشاه، پتروشیمی آناهیتا، منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و منطقه ویژه اقتصادی اورامانات و انتقال آب سردسیری به استان کرمانشاه. به وزیر اقتصاد: توضیح علت وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین رکود اقتصادی غیرقابل قبول برای کشور به ویژه عامه مردم

- بدری و کریمی نمایندگان اردبیل و خالقی نماینده خلخال به وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور: توضیح علت عدم اجرای جزء چهار تبصره ۳۵ بند الف ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ در مورد اعمال بخشودگی سود و جرائم تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال

- حاجی نماینده شاهین شهر به رییس‌جمهور: ضرورت پرداخت مابه‌تفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم ایثارگران و کارفرما به تامین اجتماعی توسط دولت موضوع ماده ۲۷ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

- بنایی نماینده گناباد به رییس جمهور: توضیح علت عدم توجه به خشکسالی نزدیک به دو دهه در شهرستان های حوزه انتخابیه

- مافی نماینده تهران به وزیر کشور: لزوم پیگیری ماجرای اسیدپاشی در اصفهان که حدود دو سال پیش اتفاق افتاد که عدم پیگیری آن ماجرا موجب تجدید این عمل رذیله در تهران شده است. به وزرای اطلاعات، دادگستری و کشور: لزوم برخورد با متخلفان پروژه‌های پردیسان و پدیده شاندیز

- خاتمی نماینده ماهنشان به وزیر ارتباطات: توضیح علت عدم نظارت بر امور برون‌سپاری شده و نارسایی در پوشش مخابراتی تلفن ثابت و همراه و دسترسی به اینترنت پرسرعت در شهرستان‌های ماهنشان و ایجدرود.