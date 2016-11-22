۲۱۸ مشاور مذهبی در مهدکودک ها و مدارس خراسان جنوبی فعالیت می کنند

فاطمه همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورای آسیب های اجتماعی در سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: این شورا با محور قرار دادن ارائه آمار و اطلاعات، کشف مزیت های نسبی بخش های مختلف سازمانی و تبیین ظرفیت های بالای مردمی درصدد آن است که مدیران را در ارتقاء شاخص های رشد سرمایه های اجتماعی، توسعه فرهنگ دینی و کاهش محسوس آسیب های اجتماعی کمک کند.

وی، ارائه مشاوره های مذهبی و دینی به عامه مردم و تشکیل صندوق های حمایت از اقشار آسیب پذیر را از جمله اهداف راه اندازی این شورا عنوان کرد.

جذب روحانی نیمه مستقر در مناطق حاشیه شهر

دبیر شواری آسیب های اجتماعی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری هفت جلسه این شورا در استان، بیان کرد: بر اساس مصوبات این شورا مقرر شد که رویکرد سازمان در سال جاری به سمت مناطق حاشیه شهر و مناطق محروم سوق پیدا کند.

همتی، جذب روحانی نیمه مستقر در مناطق حاشیه شهر و محروم را از دیگر مصوبات این شورا عنوان کرد و گفت: همچنین در جلسات شورا مقرر شد که میزان ضریب نفوذ مساجد از نظر فیزیکی و نیاز مناطق حاشیه شهرها به مسجد نیز احصا شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی حدود یک هزار بسته محتوای آسیب های اجتماعی با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ویژه مبلغین چاپ و توزیع شده است.

حضور ۱۰۰ مشاور مذهبی در مهدکودک ها

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به اجرای طرح مشاوران مذهبی در مدارس و مهدکودک ها اشاره کرد و افزود: بنا به مصوبات و رویکرد شورای آسیب های اجتماعی در سال جاری تلاش می شود حضور مشاوران مذهبی در مدارس و مهدکودک های حاشیه شهر پررنگ تر شود.

همتی از افزایش مشاوران مذهبی در مدارس طی سال جاری خبر داد و گفت: تعداد مشاوران مذهبی مدارس استان از ۹۰ نفر در سال گذشته به ۱۱۸ نفر در سال جاری رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین امسال برای نخستین بار با همکاری بسیج جامعه زنان ۱۰۰ مشاور مذهبی در مهدکودک های استان بکارگیری می شوند.