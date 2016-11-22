رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه سیلاب خسارات زیادی به بخش های مختلف راه، آب آشامیدنی، پروژه های عمرانی و ... در حوزه شهرستان پلدختر وارد کرده است اظهار داشت: مطابق دستور استاندار لرستان هماهنگی هایی با فرمانداران شهرستان های استان صورت گرفت و از پروژه ها بازدیدهای محلی انجام شد.

وی افزود: اعتباراتی از محل ماده ۱۲ در اختیار استان قرار داده شده که این اعتبارات از طریق ستاد بحران لرستان به مدیران دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا بخشی از خسارات ناشی از سیلاب های گذشته را بتوان جبران کرد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان گفت: اما ستاد بحران استان تنها می تواند در همه بخش ها، قسمتی از خسارات را جبران کند و واقعیت این است که دستگاههای اجرایی متولی نیز باید تلاش کنند از محل منابع داخلی و از طریق پیگیری وزارت خانه های مربوطه کمبودهایی که در زمینه کاری دارند را جبران کنند.

آریایی گفت: ستاد بحران استان پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور را به همه فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی مبنی بر اینکه از هفته دوم آذر ماه جاری بارندگی هایی به صورت جدی در استان لرستان شروع می شود را ابلاغ کرده است.

آریایی افزود: بخش بزرگی از استان لرستان درگیر بارش های خوبی خواهد شد و این بارش ها منشا خیر و برکت برای مردم استان بوده و ممکن است به لحاظ گرم شدن درجه حرارت هوا بعضی اوقات این بارش ها به صورت تند و رگباری صورت گیرد.

وی گفت: بنابر این شهرهای غربی استان به خصوص مناطق گرمسیری با توجه به تجربه های قبلی و پوشش گیاهی ضعیف منطقه بارش های تند و رگباری را نمی توانند تحمل کنند و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان افزود: احتمال وقوع سیلاب به همه دستگاه های اجرایی و امدادی استان لرستان اعلام شده تا مقدمات کار و زیرساخت ها را فراهم و نقاط ضعف را برطرف ساخته و لایروبی انهار، پاکسازی دهانه پل ها و آبراهها را در دستور کارخود قرار دهند.

آریایی گفت: شهرداری ها نسبت به تامین تجهیزات امداد و نجات در داخل شهر از قبیل آتش نشانی اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه بارش های خوبی رخ داد نعمت بزرگ آسمانی باشد نه این که خدای ناکرده با به همراه داشتن تلفات و خسارت مالی و جانی این نشاط و شادی به نقمت تبدیل شود.

وی افزود: شهرداری ها، سازمان غیر انتفاعی هستند و طبق قانون مسئولیت کنترل سیلاب ها، جمع آوری و کنترل آب های سطحی، ایمن سازی شهر ها و دیواره های ساحلی رودخانه ها در مقابل پدیده های طبیعی مانند سیلاب از وظایف اصلی آنها است

مدیر کل مدیریت بحران لرستان گفت: واقعیت این بوده که شهرداری ها موظفند از محل منابع داخلی خود نسبت به مقابله با حوادث طبیعی اقدام کند ولی باتوجه به این که بضاعت شهرداری های استان کم است، دولت در راستای رفع نقاط ضعف به شهرداری ها کمک هایی می کند.

آریایی اظهار داشت: امسال نیز دولت تدبیر و امید در بحث جمع آوری آبهای سطحی و دیواره های ساحلی به شهرداری ها کمک خواهد کرد.