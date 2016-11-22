دمای شهرکرد به منفی ۹ درجه رسید/ قطع گاز شهرکرد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: کاهش دما در استان چهارمحال و بختیاری از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

دمای هوای شهرکرد در روز گذشته به منفی پنج درجه سانتی گراد رسید و هم اکنون امروز سه شنبه هواشناسی دمای این شهر را منفی ۹ درجه اعلام کرد.

سرمای ناگهانی موجب غافلگیر شدن مردم از طرفی و تغییر چهره شهر ها و فعالیت شهرداری شده است.

سرما موجب ریزش تمام برگ درختان شده است به گونه ای که تمام پیاده روها و خیابان های سطح شهر ها پر از برگ شده است.

شهر بن با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دمای هوا در استان چهارمحال و بختیاری افت شدیدی داشته است.

مهرداد قطره عنوان کرد: شهر بن با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی بیان کرد: دمای فعلی شهرکرد در حال حاضر منفی ۹ درجه سانتی گراد است.

قطره با اشاره به اینکه هوا در این استان سردتر خواهد شد، عنوان کرد: تا اواخر هفته همچنان به دلیل ریزش هوای سرد عرض های شمالی، شاهد روند کاهش دمای هوا خواهیم بود.

با وجود سرما در شهرکرد گاز قسمتی از شهرکرد(منطقه برم پهنه) قطع شده است و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.

انتقاد از شرکت گاز چهارمحال و بختیاری

یکی از شهروندان شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از شرکت گاز اظهار داشت: من در خانه نوزاد چهارماهه دارم و نبود گاز موجب سرد شدن خانه و ایجاد مشکل برای من در نگهداری کودکم شده است.

صمیمی با انتقاد از مدیریت نامطلوب شرکت گاز، عنوان کرد: هوا در شهرکرد بسیار سرد شده است و مردم از سرما در حال لرزیدن هستند و در این شرایط ، شرکت گاز باید در همین زمان به فکر تعمیر و حل مشکلات فنی خطوله لوله بیفتد.

وی ادامه داد: باید پیش از آغاز فصل سرما مشکلات فنی و... حل شود نه اینکه دما به منفی ۱۰ درجه برسد و شرکت، گاز مردم را قطع کند و درصدد حل تعمیرات و حل مشکلات فنی و... باشد.

وی بیان کرد: منطقه برم پهنه منطقه نوساز و منطقه آپارتمان نشین شهرکرد است که بیشتر افرادی که در این منطقه اقامت دارند جوان و دارای کودک و نوزاد هستند.

قطعی گاز تا حدود ساعت ۵ بعد از ظهر امروز ادامه دارد

علی هادی پور سرپرست روابط عمومی شرکت گاز چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: قطعی گاز در شهرکرد تنها در منطقه برم پهنه شهرکرد رخ شده است.

وی عنوان کرد: قطعی گاز تا حدود ساعت ۵ بعد از ظهر امروز سه شنبه در این منطقه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص علت قطعی گاز، عنوان کرد: قطعی گاز به خاطر تعمیرات و حل مشکلات فنی است.