سهم صنایع در تولید مقالات علمی اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نریمانی بعدازظهر سه‌شنبه در جشنواره جهادگران علم و فناوری اردبیل تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های توسعه علمی توجه به مرجعیت علمی است و هر قدر به یافته‌ها و تحقیقات علمی بیشتر استناد شود در واقع مرجعیت ما بیشتر است.

وی با تأکید به اینکه نخبگان و مبتکران نیز می‌توانند با استناد و ارجاع زمینه تولید علم جدید را فراهم سازند، اضافه کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز از نتایج تحقیقات و یافته‌های علمی استفاده کنند.

وی با تأکید به ضرورت توجه به نقش کارآفرینی دانشگاه‌ها در استفاده بهینه از تحقیقات علمی ادامه داد: با توجه به اینکه اشتغال اندک امروز به تهدید تبدیل شده است، انتظار می‌رود دانشگاه به مواجه و مقابله با بیکاری اقدام کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت استفاده از نتایج تحقیقات علمی در رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تأکید و اضافه کرد: در واقع این دستاوردهای علمی است که می‌تواند زمینه رشد و توسعه را موجب شود.

به گفته نریمانی یکی از ضرورت‌های ارتقا مرجعیت این است که مقالات و تولیدات علمی در مجلات کارآمد چاپ شود تا زمینه استناد و مراجعه به آن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه از هزار و ۳۷۷ مقاله در کشور فقط ۶۶ مورد ISI و ۱۱۱ عنوان مورد تائید اسکوپوس است، ادامه داد: انتظار می‌رود نخبگان علمی در چاپ مقالات به استفاده از مجلات کارآمد توجه داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت دوزبانه کردن مقالات و چاپ چکیده مبسوط نیز اشاره کرد و گفت: در عین حال لازم است تولید علم صنعتی برای افزایش مرجعیت تولیدات مورد توجه قرار گیرد.

نریمانی به ضرورت تدارک فرصت‌های مطالعاتی در خود واحدهای تولیدی کشور و استان تأکید کرد و گفت: متأسفانه هفت درصد از تولیدات علمی متعلق به کارخانه‌های صنعتی است و این در حالی است که توجه به تولید علم در بخش صنعت ضرورت ویژه دارد.

وی حرکت در مرزهای دانش و شناسایی حوزه‌های داغ تولید علم را یکی دیگر از ضرورت‌های ارتقا مرجعیت دانست و افزود: در عین حال برای بهبود مرجعیت بزرگ کردن گروه‌های تحقیقاتی اهمیت ویژه دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی افزود: علاوه بر این برگزاری همایش‌های بین‌المللی و جشنواره‌های علمی نیز می‌تواند در ارتقا تولیدات علمی مؤثر واقع شود.