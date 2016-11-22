دور جدید اعزام کاروان های عتبات از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، اعزام کاروانهای حج و زیارت به عراق از ۱۸ آبان متوقف شد تا تداخلی در خدماترسانی به زائران اربعین پیش نیاید و امکانات موجود در عراق مورد استفادهی زائران پیاده قرار گیرد.
سازمان حج و زیارت در این خصوص اعلام کرد: زائران میتوانند ظرفیت کاروانهای هر استان مربوط به اعزام های سوم آذرماه تا ۲۵ دی را در سامانهی عتبات (www.atabat.org.ir )جستوجو و در زمان و کاروان مورد نظر ثبتنام کنند.
اعزام هوایی کاروانها در این دوره از سوم آذرماه و کاروانهای زمینی از ششم آذرماه آغاز میشود که تا ۲۵ دی ۹۵ ادامه دارد.
سازمان حج و زیارت همچنین طی توافقهایی که با دو بانک عامل دریافت ودیعهی عمره، داشته تسهیلاتی را تا سقف ۱۵ میلیون ریال برای سفر عتبات اختصاص داده که البته دریافت آن به معنی حذف اولویت سفر عمره نیست، اما حساب زائران تا زمان تسویه اقساط تسهیلات مسدود خواهد شد.
در حال حاضر برنامه سفر عتبات عالیات شامل زیارت بارگاه اهل بیت(ع) در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین است.
سفر به سامرا پس از حادثه تروریستی ۱۶ آبان که شهادت ۹ زائر ایرانی و جراحت ۹۷ زائر ایرانی دیگر را به دنبال داشت، متوقف شدکه در صورت تأیید امنیت آن شهر از سوی مراجع ذیربط در آینده اعزام زائران به این شهر مقدس از سرگرفته خواهد شد.
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