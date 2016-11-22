عکاس جوان ایرانی فینالیست «فتو واک» ۲۰۱۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عکس برگزیده این جوان مشهدی مورد تمجید «اسکات کلبی» واقع شد و از نظر داوران، تصویر نخست از لیست ۱۰ اثر برتر قرار گرفت که تنها یک قدم با کسب جایزه بزرگ فاصله داشت.

اسکات کلبی درباره این اثر گفت: این عکس بسیار بیشتر از آن چیزی که در نگاه اول می‌بینید حرف برای گفتن دارد. همه چیز در این عکس - از همه المان‌های گرافیکی - به خوبی در کنار هم قرار گرفته‌اند. اشکال دایره‌ای بالا و مثلث‌های پایین که مرد را دره شکل گرفته بین آن‌ها قرار داده – در بین همه آن فضای سفید- واقعا از نظر گرافیکی چشم‌نواز است. رنگ الک، و بعد از آن پیراهن بنفش و کت (چرا این مرد در یک هم‌چین فضایی یک پیراهن رسمی بنفش با یک کت اسپرت پوشیده- به طرز زیبایی خارج از فضای عکس است) و بعد منشورهای سبز در اطراف او- من واقعا این عکس را دوست دارم.

این عکس در رقابت با بیش از هزار اثر جهانی موفق به کسب این رتبه شد. در این میان تنها ۱۰ اثر به عنوان ۱۰ اثر برتر انتخاب شدند و یک اثر موفق به کسب جایزه بزرگ شد.

نوشین وفادار (مدرس عکاسی انجمن سینمای جوان مشهد)، کیارنگ علایی، مهدی وثوق نیا، مسعود توجهی، محمد ادیبی، امین ابراهیمی و فرشید دلارامی افرادی بودند که ۱۶ اثر از ۱۶ عکاس ایرانی را برای ارسال به مسابقه جهانی «فتوواک» داوری کردند.