دستیابی به سبد صادراتی در استان یک ضرورت اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی صادرات افزود: توانمندسازی ظرفیتهای اقتصادی استان، نگاه مناسب و آینده نگری به پایداری توسعه صادرات منجر می شود.

وی بیان داشت: دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی و ماندگاری و حفظ سهم در بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار گیرد.

خادمی یکی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی را توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: در این راستا سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی استان تدوین می‌شود.

استاندار اظهار داشت: باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود.

وی عنوان هدف از تدوین این سند را توسعه و حمایت از صادرات غیرنفتی در طول برنامه توسعه ششم و تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام در کاهش وابستگی دولت به نفت عنوان کرد.

خادمی افزود: تجارت و اقتصاد در استان نیازمند نگاه ویژه متولیان امر و مسئولان و بخش خصوصی است.

استاندار تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان و نرم افزاری تابع اندیشه است و حمایت از شرکتهای دانش بنیان به طور ویژه در دستور کار مجموعه مدیریت ارشد استان قرار دارد.

خادمی اظهار داشت: گیاهان داروئی و صنعت فرش استان می تواند سهم خوبی در صادارت داشته باشد.

وی افزود: فعالیتهای کوچک مبتنی بر دانش و خلاقیت به توسعه منجر می شود.