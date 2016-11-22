شهرداری قزوین از کتابخانه های عمومی حمایت می کند

فرج‌الله فصیحی رامندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته کتاب‌ فرصت خوبی برای تقدیر از جامعه مروجان فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور بوده است اظهار کرد: اگر فرهنگ هر ملتی را نشانگر هویت اصلی آن ملت بدانیم، می‌توان آن را با کتاب و آثار به‌جای مانده از گذشتگان شناخت.

وی با تأکید بر اینکه نقش کتاب در شناخت هویت یک ملت بسیار بی‌بدیل است افزود: کتاب محصول تجارب بشر و آموخته‌های انسان‌ها در طول قرون مختلف است که با هنر نگارش به دست نسل‌های آینده می‌رسد.

فصیحی رامندی افزود: امروز با توجه به گسترش جراید، نشریات، حوزه رسانه‌ای مطبوعات و صداوسیما برخی بر کم‌رنگ شدن اثربخشی کتاب تأکید دارند درحالی‌که این‌گونه نیست و با وجود زمینه‌هایی که دنیای مجازی و رسانه‌های دیجیتال ایجاد کرده، کتاب همچنان در حوزه‌های مختلف اثر خود را می‌گذارد.

این مسئول با تأکید بر اینکه علی‌رغم تغییرات ایجادشده هنوز کتاب جایگاه خاص خود را دارد اضافه کرد: امام علی(ع) در اهمیت مطالعه کتاب می‌فرماید «کتاب‌ها بوستان‌های دانشمندان است» و یا در جای دیگر می‌فرماید «کسی که با کتاب آرامش پیدا کند هرگز آسایش از او سلب نخواهد شد».

وی ادامه داد: در حال حاضر از نظر کتاب و کتاب‌خوانی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و انتظار آن است که سرانه مطالعه با توجه به فرهنگ غنی کشور بالاتر از این میزان باشد.

بسیاری از بزه‌های اجتماعی به‌واسطه فقر فرهنگ مطالعه است

فصیحی رامندی با اشاره به اینکه بزه‌های اجتماعی موجود به‌واسطه دوری از کتاب و فقر فرهنگ کتاب‌خوانی است تصریح کرد: بسیاری از مشکلات به‌واسطه این اتفاق صورت گرفته و باید از خود و خانواده شروع کرد و اوقات فراغت خود را به این موضوع اختصاص داد.

رئیس شورای شهر قزوین با پیشنهاد اینکه در مراکز عمومی شهر زمینه مطالعه کتاب ایجاد شود گفت: باید اقشار مختلف مردم از فرصت‌های در انتظار و یا فراغت خود نهایت استفاده را کنند که این امر گام‌های خوبی برای ارتقاء و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است.

وی با تأکید بر اینکه آموزش‌وپرورش باید در زمینه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی پیشگام باشد خاطرنشان کرد: درحالی‌که در خانواده‌های مختلف برای وضعیت جسمی و خوراک و پوشاک هزینه‌های هنگفت انجام می‌شود، برای خوراک فرهنگی فرزندان باید بیش از این ها حساس باشیم.

فصیحی رامندی با بیان اینکه ‌یکی از ضعف‌های جامعه این است که گرانی کتاب را مطرح می‌کنیم اما با گرانی کالاهای دیگر کنار آمده و با وجود گرانی آن را تهیه می‌کنیم افزود: باید خانواده‌ها تلاش کنند خوراک فکری و روحی جامعه را نیز تأمین کنند تا بتوانیم به وضعیت مطلوب در مطالعه کتاب دست‌یابیم.

فصیحی رامندی افزود: کتابخانه‌های اندیشه، محمدیه، قرائت‌خانه‌هایی در شهر ایجادشده که زیر نظر خود شهرداری در حال فعالیت است.

وی راهکارهای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی را مستلزم حرکت و تلاش آحاد جامعه دانست و گفت: نمی‌توان با حرکات فردی شاهد اتفاق مثبت و تأثیرگذار بود ازاین‌رو خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، صداوسیما و رسانه‌ها با تبلیغات همه‌جانبه در راستای نهادینه‌سازی این فرهنگ تلاش کنند.

این مسئول با بیان اینکه باید موانع مختلف برداشته شود و با توسعه مراکز ارائه کتاب زمینه آشتی مردم با این کالای فرهنگی ایجاد شود ادامه داد: حمایت دولت نیز باید از حرکت‌های انجام‌شده به‌ویژه حوزه نشر بیشتر شده و با هزینه کردن در این راستا از گران شدن کتاب جلوگیری کند.

رئیس شورای شهر قزوین در پایان با تأکید بر اینکه باید کارهای نو و جدید در حوزه ترویج فرهنگ کتاب صورت بگیرد اعلام کرد: با این اقدامات می‌توان امیدوار بود که فرهنگ کتاب‌خوانی تقویت و روحیه افراد با کتاب و کتاب خانی بیشتر انس پیدا کند.