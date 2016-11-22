به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: تشکیل نهاد مقدس بسیج به فرمان تاریخی حضرت امام(ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ از برکات و الطاف جلیله حضرت حق است.

وی افزود: هفته بسیج فرصت مناسبی برای پاسداشت همه خوبی ها، مقاومت ها و رشادت های الگوهای بی بدیل ایثار واز خود گذشتگی است.

محمدی بیان کرد: تجلیل از حماسه سازی مردان تاریخ ساز این سرزمین قهرمان پروری است که در تعابیر بلند و عرفانی بنیانگذار عظیم الشان انقلاب به مدرسه عشق، مکتب شاهدان، لشکر مخلص خدا، میقات پا برهنگان و شجره طیبه معنون گردیده اند.

وی تصریح کرد: تکریم بسیج ، احترام به آرمان و مرام، پاسداست جوانمردی و تضمین آینده ایران پر افتخار است لذا باید ستود، عمق ژرف نگری تعبیر روشنگرانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای را که چه حکیمانه فرمودند: اگر بر کشوری نوای دل نشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور خواهد شد.