مسکن مهر پلدختر در خطر سیلاب/۳۳ روستا مشکل آب آشامیدنی دارند

نعمت اله دستیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۸۳ تا۹۵ وقوع سیلاب خسارات سنگینی به شهرستان پلدختر وارد کرده و این خسارات به ویژه در حوزه شهری موجب نگرانی مردم شده است.

وی گفت: بیشترین حجم شکایت ها، خواسته ها و مطالبه اصلی مردم پلدختر بازسازی دیواره ساحلی رودخانه کشکان در شهر بوده که چندین بار به مرکز استان این موضوع ارجاع شده است.

تخریب دیواره ساحلی رودخانه کشکان و خطر وقوع سیلاب

فرماندار شهرستان پلدختر افزود: به دلیل تخریب دیواره ساحلی رودخانه کشکان به محض شروع بارندگی بخش عمده ای از شهر پلدختر دچار بحران شده و ساکنان بخش غربی رودخانه کشکان احساس نا امنی می کنند.

دستیاری به دو نقطه حساس بالای شهر معمولان اشاره کرد و گفت: دو نقطه حساس در قسمت شمال شهر وجود دارد که بدون شک با وقوع سیلاب در این قسمت ها سیلاب به پشت دیواره نفوذ می کند و باید به صورت اورژانسی، اساسی و اصولی بازسازی شود.

وی افزود: دیواره سنگی احداثی شهر معمولان با اصول شهرسازی و مسائل فنی و کارشناسی مطابقت ندارد و این درحالیست که هزینه ساخت آن با ایجاد دیواره اصولی برابری می کند.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: به دلیل وقوع سیل خسارات زیادی به زیر ساخت ها در حوزه کشاورزی و ابینه روستای «چول هول» وارد شده که بنا به درخواست مردم قرار بر این بود که به آنها برای بازسازی تسهیلات بلاعوض پرداخت شود و این در حالیست که تا کنون ساختمان های آنها رها شده و مردم چشم انتظار دریافت این تسهیلات بانکی هستند.

خسارت ۳۰ میلیارد ریالی سیلاب به حوزه کشاورزی

دستیاری با بیان اینکه شهرستان پلدختر نقطه خروجی رواناب ها در استان است افزود: این شهرستان بیشترین خسارت را نسبت به دیگر شهرستانهای استان دیده و با توجه به اینکه پلدختر از صنعت محروم است و شغل اکثر مردم کشاورزی سنتی بوده سیلاب به جاده های بین مزارع و باغات آنها آسیب جدی وارد کرده است.

وی گفت: منازل مسکونی بعضی از مردم دهستان «مورانی» زیر آب رودخانه بوده وساکنان خانواده های فقیری هستند که کاری از دستشان بر نمی آید و چنانچه مشکل آنها اورژانسی حل نشود به بحران تبدیل می شود.

فرماندار شهرستان پلدختر افزود: سیل مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان پلدختر خسارت وارد کرده و بخش اعظم روستای «بابازید» دچار آسیب شده، به گونه ای که اهالی این روستاها تا ۲۰ روز بعد از وقوع سیل در چادرهای امدادی زندگی کرده و قادر به سکونت در منازل خود نبودند.

دستیاری گفت: بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به خسارات ناشی از سیلاب در شهرستان پلدختر به آسیب دیدگان توزیع شده و مقداری از آن باقی مانده است.

۳۳ روستای پلدختر با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند

وی افزود: سیلاب مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بر اساس برآورد اولیه به بخش مسکن حوزه داخلی شهر معمولان، روستاهای «چم مهر» و «چم مورت» خسارت وارد کرده است.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: راه های اصلی، فرعی، جاده بین مزارع و جاده های روستاهایی مانند «باغ جایدر»، «چم چالگه»، «میانکوه شرقی» به دلیل سیلاب تخریب شده و کشت سرانه سال جاری آنها با مشکل مواجه شده است.

دستیاری با بیان اینکه بیشتر پل ها مانند پل «افرینه» در شهرستان نیاز به بازسازی و مرمت دارند گفت: بخشی از دیواره ساحلی شهر پلدختر به طور کامل تخریب شده که نیاز به بازسازی فوری دارد و در بالای شهر شش نقطه مشکل ساز وجود دارد و در صورت وقوع سیلاب، اهالی را تهدید می کند.

وی افزود: برای ترمیم و بازسازی زیر ساخت ها، ورودی و خروجی شهرهای پلدختر و معمولان مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

فرماندار شهرستان پلدختر با بیان اینکه مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به دلیل سیلاب به زیر ساخت های آب آشامیدنی روستایی شهرستان خسارت وارد شده گفت: انشعابات روستایی در اثر وقوع سیلاب در شش نقطه قطع شده و در این جریان ۳۳ روستای جنوب شهرستان پلدختر با مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند.

مسکن مهر پلدختر در خطر سیلاب

دستیاری افزود: به دلیل وقوع سیلاب و طغیان رودخانه کشکان خط انتقال آب آشامیدنی شهر پلدختر دچار آسیب جدی شد و با ورود شرکت «پایندان» مشکل حل شد و اکنون خط انتقال توسط آب و فاضلاب شهری در حال بازسازی است.

وی گفت: هر چه سریعتر تا قبل از آن که به معضل تبدیل شود باید در عملیات اجرایی و تکمیل آن تسریع شود.

فرماندار شهرستان پلدختر با بیان اینکه سیلاب همچنین واحدهای مسکن مهر منطقه «کوی بسیجیان» شهر پلدختر را تهدید می کند گفت: هر زمان که در مسکن مهر پلدختر منطقه کوی بسیجیان سیلاب اتفاق می افتد همه دستگاهها برای مهار سیلاب بسیج می شوند اما نمی توانند با آن مقابله کنند.