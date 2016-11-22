۱۷۱ عنوان برنامه طی هفته وقف در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر حسینی اراکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: هفته وقف از هفتم آذرماه جاری با شعار «همه واقف باشیم» آغاز می شود و تا ۱۴ آذرماه نیز ادامه دارد.

وی افزود: از ۱۷۱عنوان برنامه که مقرر است در استان مرکزی اجرا شود، ۱۳۵عنوان برنامه در شهرستان های استان و ۳۶عنوان برنامه نیز در ستاد استانی اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان کرد: هفته وقف با هدف ترویج و گسترش فرهنگ وقف، شفاف سازی عملکرد یک ساله این نهاد، ترغیب مردم برای ایجاد وقف های جدید و جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به این نهاد برگزار می شود.

حسینی عناوین واقف و رسانه، واقف و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، واقف و ترویج فرهنگ قرآنی، واقف و بقعه متبرکه و زیارت، واقف و حوزه های علمیه، واقف و محرومیت زدایی، واقف و سلامت، واقف و خانواده، واقف اقتصاد مقاومتی و واقف و علم و فناوری را روز شمار هفته وقف برشمرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خاطرنشان ساخت: افتتاح چند پروژه در استان، تنظیم وقف نامه دوازده واحد آپارتمان در ساوه، برپایی نمایشگاه از دستاوردهای حوزه وقف در محل امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون اراک، افتتاح محوطه امامزاده سلطان سید احمد در هزاوه، کلنگ زنی توسعه امامزاده فیجان، افتتاح ضریح امام زاده اسماعیل در روستای وفس، بخشی از برنامه های هفته وقف در استان مرکزی است.

وی همچنین رونمایی از وقف نامه و برگزاری همایش یاوران وقف در شهرستان ساوه، نشست صنفی وقف، دیدار با خانواده شهدا و بازنشستگان اداره کل اوقاف استان، همایش روحانیون در بیت نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و برگزاری همایش واقف و رسانه با سخنرانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را از دیگر برنامه های هفته اوقاف در استان مرکزی برشمرد.