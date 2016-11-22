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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

در نشست اعضای شورای عالی فنی؛

مربیان تیم ملی وزنه‌برداری هفته آینده مشخص می‌شوند

مربیان تیم ملی وزنه‌برداری هفته آینده مشخص می‌شوند

تکلیف انتخاب دستیاران سجاد انوشیروانی در تیم‌ملی وزنه برداری ایران روز ۷ آذرماه بعد از نشست شورای فنی مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۷ آذرماه در حالی با حضور رییس فدراسیون برگزار خواهد شد که مهمترین موضوع این نشست، انتخاب مربیان و همکاران سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی است.

بر این اساس اعضای شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری پس از بررسی گزینه‌های پیشنهادی سجاد انوشیروانی نسبت به تعیین کمک مربیان تیم ملی تصمیم گیری خواهند کرد.

دراین جلسه همچنین پیش‌نویس مقررات برگزاری اردو و همچنین شرایط ورود وزنه برداران به اردوهای تیم ملی توسط شورای عالی فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کد مطلب 3831257

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