به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۷ آذرماه در حالی با حضور رییس فدراسیون برگزار خواهد شد که مهمترین موضوع این نشست، انتخاب مربیان و همکاران سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی است.

بر این اساس اعضای شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری پس از بررسی گزینه‌های پیشنهادی سجاد انوشیروانی نسبت به تعیین کمک مربیان تیم ملی تصمیم گیری خواهند کرد.

دراین جلسه همچنین پیش‌نویس مقررات برگزاری اردو و همچنین شرایط ورود وزنه برداران به اردوهای تیم ملی توسط شورای عالی فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد.