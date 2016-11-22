اقتدار هلال احمر ایران در سطح بین الملل زبانزد است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با «سون مولیکیلف» رئیس صلیب سرخ نروژ با اشاره به سوابق خدمت و فعالیت های هلال احمر ایران گفت: این جمعیت با سابقه ای ۹۴ ساله، اعتبار و مقبولیت خوبی در کشور و خارج از کشور دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس ماموریت و وظایف محوله از طرف دولت و به دلیل سانحه خیز بودن کشور، هلال احمر ایران با سوانح و شرایط خاصی برای مقابله با زلزله، سیل، و حتی تغییرات آب و هوایی مواجه است، افزود: یکی از چالش های اساسی کشور ما خشکسالی است و البته تصادفات جاده ای نیز در ایران تلفات بالایی دارد.

لزوم آمادگی بالای هلال احمر ایران به دلیل وقوع حوادث بسیار زیاد در کشور

ضیائی با اشاره به اینکه هلال احمر ایران برخلاف سایر جمعیت های های اروپایی که سانحه کمتری دارند، با سوانح زیادی مواجه است، تاکید کرد: همین مسئله ایجاب می کند این جمعیت از سطح آمادگی بسیار بالایی برخوردار باشد. بنابراین هلال احمر ایران با وجود ۵۰۰ پایگاه امداد و نجات، ۲ میلیون عضو جوان و بیش از ۷۰۰ هزار عضو داوطلب که در قالب تیم پزشکی داوطلب، متخصصان، حامیان مالی و ... با هلال احمر همکاری دارند، و بیش از ۳۰ مرکز آموزش عالی در سطح کشور و ۲۰ مرکز درمانی در خارج از کشور، از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیا؛ فعالیت های گسترده ای را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی برعهده دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ایران در زمینه فعالیت های دو جانبه و چندجانبه نیز با فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر و سایر جمعیت های ملی برنامه و فعالیت های مشترکی دارد، افزود: خدمات هلال احمر ایران در زلزله نپال و سیل پاکستان از جمله اقدامات بزرگ بین المللی این جمعیت محسوب می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با بیان اینکه جمعیت نروژ در زمینه فعالیت های بشردوستانه مقتدر است، تاکید کرد: دو جمعیت ملی ایران و نروژ می توانند با صدای واحد در فعالیت های بشردوستانه با یکدیگر همکاری داشته و فدراسیون نیز می تواند به خاطر قدمت و تجاربی که دارد، نقش راهبردی خود را در این زمینه ایفا کند.

ضیائی با بیان اینکه یک فدراسیون قوی، بهتر می تواند به جمعیت های ملی کمک کند و البته نقش جمعیت های ملی نیز جهت کمک به این فرایند بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: ما آماده ایم تا در زمینه نحوه گسترش همکاری ها با هم در زمینه های مورد علاقه، گفت و کو کنیم و برنامه های مشترک داشته باشیم.

تحت تاثیر فعالیت های هلال احمر ایران قرار گرفتیم

رئیس صلیب سرخ نروژ نیز در این دیدار با بیان اینکه از فعالیت ها، کیفیت و اقدامات جمعیت هلال احمر ایران مطلع و از این کیفیت خدمات بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است، تاکید کرد: هلال احمر ایران از نظر تعداد بالای داوطلبان، فعالیت های گسترده در سطح کشور و بین الملل، معروف و بسیار زبانزد است.

سون مولیکیلف که به همراه کریستف کورتز کاردوزا؛ نماینده منطقه ای بخش منا صلیب سرخ نروژ با رئیس جمعیت هلال احمر ایران دیدار داشتند، عمده فعالیت جمعیت نروژ را خدمات امداد و نجات کوهستان و همچنین فعالیت وسیع در حوزه جوانان برشمرد.

وی خطاب به دکتر ضیائی گفت: همانطور که شما گفتید؛ تغییرات اقلیمی، سیل، طوفان، سونامی و حوادث و سوانح در حال دگرگونی و کثرت هستند بنابراین بعد از فعالیت های بشردوستانه، جمعیت های ملی باید بدانند چطور می توان با هم همکاری بیشتری داشت، ظرفیت سازی کرد و فعالیت ها را تقویت کرد تا بتوان به سوانح پاسخ بهتری داد.

رئیس صلیب سرخ نروژ تصریح کرد: معتقدیم که همکاری میان دو جمعیت ملی ایران و نروژ می تواند در زمینه ظرفیت سازی و توانمندسازی کمک شایانی به نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر کند.

مولیکیلف با اشاره به دیدار با رئیس جمعیت نپال و قدمت ۲۴ ساله همکاری با این جمعیت ملی، تاکید کرد: باید بررسی کنیم که چطور می توان تجارب، منابع و دانش خود را حتی در زمینه بهداشت اضطراری، بهداشت اولیه و... با هم تبادل کنیم و با همکاری گسترده حتی به فدراسیون نیز کمک کنیم.

وی با بیان اینکه فعالیت ها و همکاری های وسیع شما با کمیته بین المللی صلیب سرخ یک مثال خوب از فعالیت های شماست، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم از ظرفیت های هلال احمر ایران برای توسعه فعالیت ها در داخل نهضت و فدراسیون و سایر جمعیت های ملی استفاده کنیم.

لزوم تقویت توانمندی های دو جمعیت ملی برای پاسخگویی بهتر

رئیس صلیب سرخ نروژ جایگاه خاص نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در جهان با دارا بودن ۱۹۰ جمعیت ملی و وجود سوانح مختلف می تواند موقعیت خاصی را برای نهضت داشته باشد، تاکید کرد: ما می توانیم ظرفیت و توانمندی خود را برای پاسخگویی بهتر تقویت کنیم تا این جایگاه جهانی تقویت گردد.

مولیکیلف خاطرنشان کرد: باید نحوه توسعه همکاریها، تبادل ایده ها و نظرات را بررسی و تقویت کنیم و اولین اقدام نیز توسعه راهبرد همکاری های مشترک درون نهضت است. ما باید با هم و در کنار هم باشیم تا بتوانیم بهتر بر چالش ها فائق شویم.